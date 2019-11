La maledizione della prima luna/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp

La maledizione della prima luna riempie la prima serata di oggi, lunedì 11 novembre, su Italia 1 a partire dalle 21:20. Questa pellicola riesce a mettere insieme diversi generi come quello fantastico, di avventura, di azione e commedia lasciando lo spettatore completamente coinvolto dalla trama e dagli effetti speciali. A distanza di oltre 15 anni, il film si lascia vedere infatti come la prima volta grazie anche alla splendida regia di Gore Verbinski che ha dato vita ad un vero e proprio capolavoro. Il cast è composto da un connubio di attori assolutamente unico a partire dal protagonista Johnny Deep, autore di un’interpretazione magistrale; a lui si affiancano Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Price e Kevin McNally. Prodotto dalla Walt Disney Production è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 luglio del 2003, mentre in Italia il 5 settembre dello stesso anno. La sceneggiatura è stata curata oltre che da Ted Elliot e Terry Rossio anche dallo stesso Johnny Deep mentre la colonna sonora da Klaus Badelt.

La maledizione della prima luna, la trama del film

La trama de La maledizione della prima luna prende avvio con il ritrovamento in mare, da parte della HMS Interceptor, di un ragazzo; la figlia del governatore in virtù di un ciondolo che questi porta al collo capisce che si tratta del figlio di un pirata. Dopo alcuni anni il ragazzo diventa un eccellente fabbro mentre la figlia del governatore Elizabeth conserva ancora il ciondolo all’interno di un cassetto. Nella città di Port Royal arrivano nel frattempo i pirati, guidati dal capitan Barbossa il quale aveva rubato in precedenza la nave ad un altro pirata molto affascinante: Jack Sparrow. I pirati rapiscono Elizabeth perché lei possedeva il famoso ciondolo dei pirati e a questo punto il fabbro si allea con Jack per cercare di liberare la ragazza; per fare ciò devono però prima rubare una nave, la stessa HMS Interceptor, che era la nave più veloce dei Caraibi. Seguiranno poi ulteriori colpi di scena in quanto i pirati che hanno rapito Elizabeth sono posseduti da una strana maledizione che li ha resi immortali e che nei giorni di luna li trasforma in scheletri viventi; alla fine Jack riuscira anche a liberarli dalla maledizione.

Il trailer de La maledizione della prima luna





