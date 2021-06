La mamma dei Dalton (Lucky Luke)/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (26 giugno)

La mamma dei Dalton (Lucky Luke) vain onda oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 15:35 su Rete 4. Lucky Luke è una pellicola italo-americano, diretto e interpretato da Terence Hill e basato sull’omonimo fumetto belga. È anche l’episodio pilota della serie televisiva. Il Messico è facile da descrivere: caldo, cibo piccante, amache, tonnellate di tequila, sombrero e tanti colori vivaci e. L’uso eccessivo di luoghi comuni sarebbe perdonato dalla parodia se andasse oltre la semplice farsa. Piena di battute e giochi di parole divertenti, almeno nella versione doppiata in italiano.

A tal fine, i creatori hanno creato le cosiddette gag visive per offrire a tutti gli spettatori qualcosa: per i più piccoli, l’ombra di Luke è diventata un’animazione indipendente e ovviamente a lenta azione, e per i genitori linguisticamente esperti, le scritte ortograficamente devastate nel saloon o anche le Per scoprire le bottiglie progettate in base alle dimensioni del corpo dei Dalton come dettaglio.

La mamma dei Dalton (Lucky Luke), la trama del film

Lucky Luke diventa lo sceriffo di Daisy Town e fa fuori tutti i criminali. Poi arrivano i fratelli Dalton e cercano di convincere gli indiani a rompere il trattato di pace e ad attaccare la città. Quattro fratelli scemi vogliono rapinare la banca più sicura d’America. Con la sua interpretazione di Lucky Luke la star tedesca Til Schweiger ricorda James Bond. Dopotutto: la parodia I Dalton contro Lucky Luke (Les Dalton) non riguarda Luke ma i Dalton.

I protagonisti, il grande stupido e il fratellino, sono interpretati da Eric e Ramzy, la controparte francese di Erkan e Stephan, una coppia di comici inseparabili che aderiscono all’ umorismo ruvido. Mamma Dalton non ha molto di cui essere orgogliosa con i suoi quattro figli, dopotutto sono in fondo alla lista dei criminali ricercati. Quindi bisogna trovare un vero colpo di stato per l’onore del truffatore.

Joe, Averell, Jack e William hanno deciso di rapinare la Gulch City Bank. In Messico, tuttavia, i quattro devono prima rubare un sombrero magico dal suo temuto proprietario. Gran parte della trama narrata del tutto ritmica si svolge poi lì, prima che i fratelli finiscano alla fine sulla riva e tra le braccia di un certo Mr.Luke.



