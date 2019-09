La mamma del finto Sebastian Caltagirone/ “Doveva interpretare questo ruolo dal 2017”

La mamma del finto Sebastian Caltagirone ha deciso di raccontare la sua verità nel salotto televisivo di “Live – Non è la D’Urso”. La donna per motivi di privacy ha deciso però di non mostrarsi in volto, ma è decisa a raccontare come è nato il rapporto con Pamela Perricciolo. “Sapevo che lui doveva interpretare questo ruolo dal 2017 – precisa la madre del finto Sebastian Caltagirone – che ricostruisce l’intera vicenda da Barbara D’Urso. In particolare la donna si sofferma sulla tanto chiacchierata merenda che il figlio avrebbe condiviso in un bar di Roma con Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Donna Pamela. Un incontro di cui la donna non era a conoscenza: “non sapevo di questa cosa” sottolinea la mamma di Sebastian Caltagirone che racconta: “Pamela mi avevo detto che mio figlio serviva per una prova costume e sarebbe stato via solamente due ore, stavo lavorando e anche mio marito e quindi non potevamo stargli dietro”.

Mamma finto Sebastian Caltagirone: “mai fatto un contratto con Pamela Perricciolo”

La madre del finto Sebastian Caltagirone prosegue il suo racconto ricostruendo l’intera vicenda e facendo chiarezza su tanti buchi neri di quella che è una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi. La donna, parlando proprio della merenda del figlio, racconta che Pamela Perricciolo le aveva detto tutt’altra cosa. “Quando lui torna a casa chiedo come è andata la prova costume” dice la donna, ma il bambino risponde dicendole “no mamma veramente siamo andati a fare merenda e c’erano anche altre persone”. A quel punto la donna, giustamente, domanda chi fosse con lui, ma il finto Sebastian inizialmente tergiversa dicendo “non te lo posso dire”, ma alla fine il bambino rivela chi c’era a questa merenda. Una notizia che sconvolge la donna che ascolta tutte le dichiarazioni di Donna Pamela, parole che smentisce categoricamente in diretta. “Non ho mai lasciato mio figlio con lei” precisa la donna, che prosegue dicendo: “è venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando appunto è stata scattata questa foto, noi stavamo al tavolo vicino. Mai preso soldi da lei e mai fatto un contratto con lei, lei me l’ha proposto, attenzione io ho solamente l’iscrizione all’agenzia, lei di me non ha niente. Con Eliana ci conosciamo, ci siamo incontrate al ristorante”. Una nuova voce fuori dal coro che punta il dito contro le falsità di Pamela Perricciolo.

