La mamma di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi/ “Vola solo”

La mamma di Edoardo Donnamaria contro Antonella: il gesto non lascia dubbi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un periodo di allontanamento nelle ultime settimane. I due gieffini, dopo un’accesa lite, avevano deciso di lasciarsi e affrontare il percorso del Grande Fratello Vip 2022 da soli. Il volto di Forum, nel pieno della crisi con la schermista, aveva lanciato un appello ai fan: “Vi mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con scritto ‘consiglio fai così’ ci deve essere scritto fai questo”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fanno pace/ Bacio appassionato al GF Vip

Chicca Donnamaria, mamma di Edoardo, ha condiviso un post che recita: “L’unica frase che accetto su un aereo è: “Edo D. Vola solo“. La donna ha anche messo il “like” ad un commento che incitava il figlio a staccarsi da questa relazione. E’ evidente, dunque, che anche la mamma del volto di Forum preferisce che suo figlio lasci Antonella Fiordelisi e possa affrontare da solo la vita nella Casa.

Micol Incorvaia vs Antonella Fiordelisi/ "Stron*a di mer*a!", "Questa è pazza..."

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fanno pace: parte il bacio!

Nonostante il parere della mamma, Edoardo Donnamaria ha scelto di seguire il suo cuore e di far pace con Antonella Fiordelisi. Dopo l’ultimo confronto faccia a faccia al Grande Fratello Vip 2022, i due hanno confessato di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altra.

I “Donnalisi” hanno sancito la pace con un lungo e passionale bacio nella Casa, sotto gli occhi indiscreti delle telecamere e del pubblico. In molti, sul web non hanno preso bene questo riavvicinamento ed è ormai chiaro che tra loro si aggiunge anche Chicca, la mamma di Edoardo Donnamaria. Come andrà avanti la relazione tra i due gieffini? Solo il tempo potrà fare chiarezza su questa storia così controversa.

Antonella Fiordelisi: "Se amo ancora Edoardo? Sì, ma voglio stare sola"/ Lui: "Anch'io la amo ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA