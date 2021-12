La mamma di Sophie Codegoni attacca Soleil Sorge/ “Vorrei un faccia a faccia con…”

Dopo essere stata la protagonista di numerosi faccia a faccia con Delia Duran prima e Alex Belli dopo la squalifica di quest’ultimo dal Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge potrebbe presto ritrovarsi sulla passerella della casa di Cinecittà Valeria Pasciuti ovvero la mamma di Sophie Codegoni che, nelle scorse ore, con una storia pubblicata su Instagram, ha puntato il dito contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil, dopo essersi riavvicinata a Gianmaria Antinolfi, ha dato dei consigli a quest’ultimo che non sono piaciuti alla mamma di Sophie.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO NUOVA COPPIA?/ Flirt al GF VIP

“Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po’ triste. Smolla, fai come se non esistesse. Sii freddo”, è stato il consiglio che Soleil ha dato a Gianmaria al termine della scorsa puntata con Alfonso Signorini. In seguito, Gianmaria e Sophie si sono definitivamente allontanati e il video in cui Soleil dà dei consigli ad Antinolfi è stato pubblicato proprio dalla mamma della Codegoni.

Sophie Codegoni "scarica" Gianmaria Antinolfi per Alessandro Basciano?/ Dei primi indizi svelano che...

La mamma di Sophie Codegoni al Grande Fratello vip 2021 per un confronto con Soleil Sorge?

Dopo aver pubblicato il video in cui Soleil Sorgè dà alcuni consigli a Gianmaria Antinolfi su come gestire il suo rapporto con Sophie Codegoni, la signora Valeria Pasciuti scrive: “Come mi piacerebbe avere un faccia a faccia con la signorina”. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021, dunque, Alfonso Signorini farà in modo che tale faccia a faccia a vvenga?

Le parole della mamma di Sophie arrivano in un momento di tregua tra la Codegoni e Soleil Sorge. Dopo aver discusso, anche pesantemente, le due ex protagoniste di Uomini e Donne, hanno trovato il modo per andare d’accordo. La pace durerà o la mamma di Sophie farà esplodere nuovamente la guerra?

Sophie Codegoni “Alessandro Basciano nudo in confessionale”/ “Torno dal mio dj…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA