La marcia nuziale Arriva la sposa/ Su Rai 2 il film con Josie Bissett

La marcia nuziale Arriva la sposa, film di Rai 2 diretto da David Weaver

La marcia nuziale Arriva la sposa va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 16.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto nel 2018 e diretto sempre da David Weaver come per i capitoli precedenti. Tornano nel cast i protagonisti interpretati da Josie Bissett e Jack Wagner, con la collaborazione di Sarah Grey e Peter Benson.

Il film La marcia nuziale Arriva la sposa rappresenta il terzo episodio della saga omonima, con D. Weaver confermato alla regia dopo il successo dei primi due episodi. Anche questa pellicola è stata girata interamente negli Stati Uniti d’America e, poco dopo la prima uscita statunitense, il film è stato distribuito in diversi paesi europei e non solo.

La marcia nuziale Arriva la sposa, la trama del film

In La marcia nuziale Arriva la sposa dopo essersi finalmente ritrovati, Olivia e Mick collaborano costantemente nella realizzazione di serate e feste indimenticabili presso la locanda da loro gestita. L’amore tra i due sembra quasi stimolare l’entusiasmo professionale di entrambi al punto da portare l’attività ad un livello di considerazione decisamente elevato nella città e non solo. Le vicende del film sono ambientate in prossimità della festa di San Valentino, con la locanda pronta ad accogliere tantissimi innamorati colpiti dalla bellezza del posto.

Il giorno speciale è anche l’occasione migliore per una vera e propria riunione di famiglia all’insegna del cibo e del divertimento. Scelgono infatti di presentarsi alla locanda anche Bonnie, Julie e Nora. Quello che però sarebbe dovuto essere un momento di convivialità e di unione si tramuta in una condizione decisamente più tesa. Infatti, tutti i partecipanti sembrano covare un’importante rivelazione che scelgono di comunicare ai protagonisti proprio nel fine settimana di San Valentino.

La prima a sconvolgere Mick è Bonnie, sua sorella; la ragazza ha infatti ufficialmente deciso di sposare il proprio fidanzato questo fine settimana, a dispetto dell’organizzazione e della precarietà della situazione. Come se non bastasse, sua figlia Julie si aggiunge ai pensieri dell’uomo spiegando di aver intenzione di lasciare definitivamente gli studi. Olivia cercherà in tutti i modi di consolare il compagno ma Mick, in preda alla disperazione, affronterà difficoltà piuttosto serie nel gestire la locanda in un momento così particolare dal punto di vista familiare.

