La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner

La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato, film di Rai 2 diretto da Mike Rohl

La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato va in onda oggi, domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 16.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto negli USA nel 2019 e diretto da Mike Rohl. Tra conferme e new entry, sono presenti nel cast Jack Wagner, Nelson Wong, Lane Edwards e Josie Bissett.

Il film La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato è tornato rappresenta un episodio integrato della serie televisiva omonima, con il ritorno di Mike Rohl nel ruolo di regista. Nonostante la bassa risonanza dal punto di vista della sceneggiatura, la pellicola ha ottenuto un discreto successo dovuto anche alla distribuzione puntale oltre i confini statunitensi. Girato in maniera intelligente attira un pubblico medio che non sempre si trova ad accettare opere autoriali e impegnate. Proprio per questo diventa una visione molto leggera che può aiutarci a passare un allegro pomeriggio invernale.

La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato, la trama del film

Leggiamo la trama de La Marcia Nuziale, il fidanzato è tornato. L’amore tra Mick e Olivia non sembra conoscere flessioni, tra un matrimonio e l’altro ogni cosa sembra andare nel verso giusto. Dopo essersi ritrovati e aver risollevato le sorti della locanda, i due hanno iniziato ad attirare tantissime giovani coppie intenzionate a festeggiare il proprio matrimonio proprio presso il locale della coppia. Una celebrazione particolare però è destinata a sconvolgere la quotidianità degli imprenditori.

Olivia infatti entra in contatto con Annalise, una wedding planner di grande esperienza e soprattutto particolarmente nota nell’ambito. La sua conoscenza potrebbe dare una linfa nuova anche alla locanda, con ondate di nuovi clienti pronti a contendersi una data per festeggiare l’unione presso la locanda. La proposta di Annalise però cela una sorpresa poco piacevole; la coppia che si sarebbe dovuta sposare aveva scelto come testimone di nozze un certo Brad, per nulla sconosciuto ad Olivia.

Si trattava infatti del suo ex, con il quale le cose non erano affatto finite bene. I timori della donna non erano di tipo sentimentale, semplicemente voleva evitare ad ogni costo momenti di imbarazzo e situazioni sgradevoli per Mick, considerando il carattere poco amichevole del testimone. Nonostante le resistenze alla fine decide di andare avanti e approfittare delle ottime referenze di Annalise. Il primo incontro sarà carico di imbarazzo, ma a differenza di quanto previsto qualcosa sembra cambiato in Brad. I due inizieranno a parlare come vecchi amici, come se il rancore fosse definitivamente superato. In vista dell’anniversario della coppia, qualche sentimento sopito potrebbe scuotere la vita di Olivia.

