La marcia nuziale Il resort dell’amore/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner

La marcia nuziale Il resort dell’amore va in onda oggi, domenica 4 dicembre, a partire dalle ore 17.30 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 e diretto da David Weaver. Rispetto al primo episodio sono presenti anche altri attori nel cast, con Jack Wagner, Aren Buchholz, Sarah Grey e Mitch Ainley. Il film rappresenta il secondo capitolo della saga omonima composta da ben 4 episodi. A differenza del primo titolo, la regia è passata da Neill Fearnley a David Weaver a causa di alcune incomprensioni dal punto di vista gestionale con la produzione. Sulla falsariga della precedente pellicola, il film ha riscosso un buon gradimento sia dal punto di vista del seguito che della critica televisiva. Nonostante rappresenti un prodotto per il piccolo schermo il film riesce ad arrivare soprattutto a quel pubblico romantico in grado di emozionare e di raccontare le cose di tutti i giorni che ognuno di noi ha vissuto.

La marcia nuziale/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner e Josie Bissett

La marcia nuziale Il resort dell’amore, la trama del film

La storia de La marcia nuziale Il resort dell’amore riprende dall’imminente incontro tra Mick e Olivia, anni dopo la loro separazione ai tempi del liceo. La donna nel corso degli anni è riuscita a trovare il successo nella sua attività, profilandosi come punto di riferimento nel suo settore nell’area urbana di New York. Nel frattempo Mick vive invece pericolose condizioni dal punto di vista economico; gestisce infatti proprio il locale scelto da Olivia per i festeggiamenti nuziali ma la donna non sa che la locanda versa in condizioni quasi fallimentari. Il matrimonio dell’ex fiamma può quindi rappresentare una sorta di riprese dell’attività lavorativa ma una volta entrato in contatto con Olivia la situazione inizia a tendere verso un altro punto di vista. L’uomo si renderà infatti conto di non aver cancellato del tutto il ricordo della donna, scoprendosi ancora innamorato di lei. La situazione sentimentale però rischiava di pregiudicare le sue aspirazioni lavorative; nel caso in cui il sentimento fosse stato ricambiato, di certo la cerimonia sarebbe saltata perdendo la possibilità di rivalutare la locanda da lui gestita. Chiaramente, i primi momenti tra i due saranno principalmente di scontro con Mick particolarmente interessato a ristabilire rapporti pacifici al fine di ottenere il massimo possibile dal punto di vista economico. Anche Olivia però inizierà a ricambiare i sentimenti nei confronti di Mick rinunciando alla possibilità di sposarsi e convincendosi di ricostruire un futuro insieme alla sua fiamma adolescenziale. Mick sarà assolutamente d’accordo, convinto di riuscire a salvare la sua attività lavorativa in un altro modo.

LEGGI ANCHE:

Adele e l'enigma del faraone/ Su Italia 1 il film con Jean Paul RouveLe indagini di Allie Adams Nozze mortali/ Su Rai 2 il film con Alex Penavega

© RIPRODUZIONE RISERVATA