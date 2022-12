La marcia nuziale Paragoni con il passato/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner

La marcia nuziale Paragoni con il passato, film di Rai 2 diretto da Peter DeLuise

La marcia nuziale Paragoni con il passato va in onda oggi, 11 dicembre, su Rai 2 a partire dalle ore 17.30. Il film è stato realizzato nel 2018 tra Canada e USA e diretto da Peter DeLuise. Il regista del quarto capitolo conferma Jack Wagner e Josie Bissett nel ruolo di protagonisti, con l’aggiunta di Aaron Pearl e Christine Chatelain.

Il film La marcia nuziale Paragoni con il passato è stato realizzato nel medesimo anno di uscita del terzo capitolo, ovvero il 2018, con l’obiettivo di realizzare un sequel che seguisse la linea tracciata dall’episodio precedente. Per questioni interne alla produzione per questo nuovo progetto è stato scelto Peter DeLuise alla regia, in sostituzione di D. Weaver, responsabile dei 3 titoli precedenti della saga. Inoltre, il film è stato prodotto tra Canada e Stati Uniti d’America, diversamente dai progetti pregressi.

La marcia nuziale Paragoni con il passato, la trama del film

In La marcia nuziale Paragoni con il passato l’attività lavorativa di Olivia e Mick continua ad avanzare in maniera florida, attirando l’interesse di abituali e nuovi clienti. In particolare, la locanda inizia ad affermarsi come luogo ideale per la realizzazione di feste uniche per i matrimoni. Le coppie fanno a gara per le prenotazioni impegnando i protagonisti quotidianamente nell’organizzazione minuziosa di ogni dettaglio al fine di soddisfare tutte le richieste degli sposi.

Nonostante la loro abilità nel sopperire alle difficoltà e richieste più particolari e ostiche, una coppia mette Olivia e Mick decisamente a dura prova. Si tratta di Abby e Rob, due giovani sposi poco decisi sul da farsi; ogni giorno sembrano cambiare idea e tutti i tentativi volti ad accontentarli si rivelano vani uno dopo l’altro. Ogni dettaglio richiesto viene puntualmente ritrattato, senza una ragione valida e con una frenesia che infastidisce non poco i protagonisti.

Nonostante le difficoltà, i responsabili della locanda seguono ogni giorno i bisogni e necessità della coppia nella speranza di riuscire finalmente a definire il tutto con la cerimonia ormai alle porte. Come se non bastasse, le fatiche del momento subiscono un ulteriore incremento per via di una notizia imprevista. Grace infatti si presenta alla locanda per comunicare alla madre la sua volontà di sposare Eric a breve.

La situazione inizia così a sfuggire di mano alla coppia con Olivia alle prese con la scioccante decisione della figlia. Grace cerca di rincuorare la madre spiegando che il matrimonio avverrà solamente al termine di un viaggio per scopo musicale tra l’altro già programmato. Nonostante la rassicurazione, i timori di Olivia resteranno mentre le fatiche per il matrimonio di Abby e Rob continueranno ad aumentare.

