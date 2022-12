La marcia nuziale/ Su Rai 2 il film con Jack Wagner e Josie Bissett

La marcia nuziale va in onda oggi, domenica 4 dicembre, a partire dalle ore 16.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2016 da Harvey Kahn e diretto da Neill Fearnley. Figurano tra gli interpreti attori come Jack Wagner, Josie Bissett, Luke Sykes e Cameron Bancroft.

Il film nasce come progetto edito per la TV e non per la riproduzione cinematografica. Il regista Neill Fearnley è inoltre l’autore del soggetto per il quale ha lasciato la sceneggiatura a Neal Dobrowsky. Inoltre, la pellicola rappresenta il primo episodio della saga omonima che sarà poi caratterizzata da altri tre titoli. Sicuramente si tratta di un progetto molto interessante soprattutto per il pubblico più grande che ha voglia di vivere sentimentalismi e momenti romantici e d’amore. Aspettiamo di vedere la messa in onda del film per capire quali saranno i pareri del pubblico pronto a commentare in massa sui social network.

La marcia nuziale, la trama del film

La storia de La marcia nuziale è ambientata a New York con protagonista una madre in procinto di coronare ancora una volta il tanto agognato matrimonio. Olivia, protagonista del film, ha infatti conosciuto un uomo che le ha letteralmente cambiato la vita. Si tratta di Josh Johnson, un agente immobiliare particolare in vista nella città e che è riuscito a fare breccia nel cuore della donna in poco tempo. Nonostante gli impegni lavorativi siano molti, Olivia con l’aiuto di sua figlia Grace cerca di curare ogni minimo dettaglio della prossima cerimonia nuziale. Un piccolo dettaglio però è destinato a scombussolare non poco l’armonia del momento. Il locale scelto per i festeggiamenti su consiglio della figlia è infatti gestito da una sua vecchia fiamma adolescenziale, l’avvenente Mick Turner. Come se non bastasse, il gruppo che aveva ingaggiato per suonare alla celebrazione viene meno all’ultimo momento, sostituito proprio da Mick. Olivia inizialmente viene presa letteralmente da un misto di emozioni negative, tra la rabbia e lo sgomento. Tra i due infatti non finì proprio nel migliore dei modi e la donna covava ancora una sorta di risentimento. Nonostante le resistenze, tutto parte per il grande giorno ma l’incontro tra i due è tutt’altro che tranquillo. La donna si scaglia con particolare veemenza dal punto di vista verbale, ma Mick non sembra cadere nelle provocazioni. Anzi, l’uomo sembra quasi volersi riappacificare con la vecchia fiamma al punto che lentamente sembra anche lei addolcirsi nei suoi confronti. Col passare delle ore tra i due sembra quasi tornare la passione di un tempo portando la prossima sposa davanti ad un bivio per nulla banale. Sarà quindi tormentata dall’idea di portare avanti il suo sogno nuziale o annullare il tutto per gettarsi tra le braccia di Mick.

