La Marcia Nuziale, Suggellato da un bacio/ Su Rai 2 il film con Josie Bissett

La marcia nuziale Suggellato da un bacio, film di Rai 2 diretto da David Weaver

La marcia nuziale Suggellato da un bacio va in onda oggi, domenica 18 dicembre, su Rai 2 a partire dalle ore 17.30. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2021 e diretto da David Weaver. Per la realizzazione della pellicola hanno contribuito ancora i protagonisti dei precedenti episodi J. Wagner e Josie Bissett, in collaborazione con Kwesi Ameyaw, Adil Zaidi e Nathan Witte.

La marcia nuziale Suggellato da un bacio è l’ultimo capitolo della celebre serie targata USA ma diretta dal regista che si è occupato dei primi titoli, ovvero David Weaver. Realizzata nel 2021, la pellicola è stata distribuita in Italia nel medesimo anno con ottimi risultati. Le impressioni positive sono infatti confermate dall’inserimento nella programmazione televisiva anche nell’anno successivo.

La marcia nuziale Suggellato da un bacio, la trama del film

In questo nuovo episodio della saga, La marcia nuziale Suggellato da un bacio, Olivia e Mick devono fronteggiare la realizzazione di un matrimonio per nulla banale. A differenza di altri progetti infatti, non saranno i diretti interessati a scombussolare l’agenda, bensì una terza persona imprevista. I due sposi, gestori della locanda, verranno infatti contattati da una coppia particolare; da una parte, una ragazza giovane e timida, dall’altra un futuro marito ambizioso e celebre.

Lo scontro tra due personalità così diverse verrà fuori proprio durante l’organizzazione della festa e nel tentativo di trovare un accordo con Mick e Olivia. La ragazza cerca inizialmente di abbozzare qualche accorgimento, prontamente redarguita non tanto dal compagno bensì dal suo manager.

Quest’ultimo aveva intenzione di portare l’assistito a diventare sempre più famoso, con una costante ricerca volta ad ottenere il massimo per ogni cosa. Per l’occasione della celebrazione nuziale voleva dunque che tutto fosse perfetto, arrivando a contestare non solo le preferenze della sposa ma soprattutto il lavoro stesso di Mick e Olivia.

I due erano di certo più esperti, con numerose feste organizzate già in precedenza; il background però non bastava per ottenere la fiducia del manager che cerca di intromettersi anche in dettagli di poco conto. Dopo tanti scontri anche all’interno della giovane coppia, alla fine tutto viene organizzato per il meglio e il giovane marito comprende l’importanza e solennità del momento a discapito dell’avarizia del manager.

