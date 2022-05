La maschera di fango/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper

La maschera di fango è un film di genere western che andrà in onda su Rete 4 oggi, 17 maggio, a partire dalle 16,50. Si tratta di una produzione americana del 1952 diretta da Andrè De Toth. Nel cast figurano: Gary Cooper, David Brian, Paul Kelly, Phillips Thaxter, Lon Channey Jr e Philipp Carey. Sicuramente ci troviamo di fronte a un cult che andrebbe guardato nelle scuole di cinema per capire come i movimenti di macchina possano essere protagonisti al fianco degli attori.

La maschera di fango, la trama: un ufficiale espulso dall’esercito

Il racconto de La maschera di fango è ambientato durante la Guerra di Secessione Americana e ha come protagonista un ufficiale dell’Union Army che a causa di un atto di codardia di fronte al nemico, viene espulso dall’esercito. Il suo allontanamento, fa parte di un piano diabolico, infatti, in questa maniera vogliono cercare di smascherare il misterioso informatore al servizio della Confederazione. Costui, ha il compito di rendere noto ad una banda di ladri di cavalli tutto i percorsi effettuati dai rifornimenti di bestiame per l’armata dell’unione. Gli ufficiali che conoscono il piano sono pochi e, purtroppo, uno alla volta perderanno la vita. Il maggiore, corre il serio rischio di essere accusato di essere la spia al comando dei federali. La fortuna vuole che riesce a provare la sua innocenza e a riabilitarsi agli occhi dei suoi colleghi.

