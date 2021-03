La maschera di fango/ Su Rete 4 il film Gary Cooper (oggi, 16 marzo)

Oggi, martedì 16 marzo alle ore 16:50 sul canale Rete 4 andrà in onda il film “La maschera di fango”. Questa pellicola ha debuttato nei cinema internazionali nell’anno 1952 e appartiene al genere western. Il regista del film è Andrè de Toth, mentre la sceneggiatura di questa pellicola è stata curata da Charles Marquis Warren e Frank Davis. Nel cast del film ci sono attori del calibro di Gary Cooper, Phyllis Thaxter, David Brian, Paul Kelly, Martin Milner e Alan Hale Junior. Le musiche del film sono state composte dal maestro Max Steiner mentre la fotografia è stata curata da Edwin B. DuPar.

La maschera di fango, la trama del film

Durante la Guerra di Secessione un ufficiale dell’Union Army, il maggiore Alex “Lex” Kearney (Gary Cooper) viene espulso dall’esercito per un atto di codardia di fronte al nemico. In realtà, il maggiore ha accettato una finta dimissione: Kearney, infatti, fa parte di un piano spionistico per scoprire l’identità dell’informatore al servizio della Confederazione, che rivela regolarmente a una banda i percorsi dei rifornimenti per l’armata unionista. Arriva una spedizione dei nuovi fucili Springfield che dà il via al piano, ma i pochi ufficiali a conoscenza del piano muoiono uno alla volta. Il maggiore Kearney rischia di venir accusato d’esser lui stesso una spia al soldo dei confederati. Riuscirà a scoprire la verità?

