La maschera di porpora/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury

La maschera di porpora, film di Rete 4 diretto da Bruce Humberstone

La maschera di porpora va in onda oggi, domenica 6 novembre, a partire dalle 17.00, Rete 4. Il film d’avventura del 1955, titolo originale The pourple mask, è stato distribuito e prodotto da Universal. La regia è di H. Bruce Humberstone. Nel cast troviamo: Tony Curtis, morto a Las Vegas nel 2010. Nel corso della sua carriera ha vinto un premio David di Donatello e due premi Golden Globe. Nel cast c’è anche Angela Lansbury conosciuta per la serie televisiva di successo La signora in giallo.

L’attrice è scomparsa di recente (11/10/2022), nella sua carriera ha vinto un Premio Oscar onorario, 2 Golden Globe, 1 SAGA alla carriera. Il cast si completa con George Dolenz, Gene Barry, Colleen Miller e Dan O’Herlihy. Il film è ispirato all’opera teatrale del 1913 scritta a quattro mani da Jean Manoussi e Paul Armount dal titolo Le cavalier au masque. Sotto certi aspetti può essere considerato il rifacimento burlesco di La Primula Rossa, un personaggio nato nel ‘900 per mano di Emma Orcz.

La maschera di porpora, la trama del film: René de Traviere nasconde il viso e…

La maschera di porpora è una storia ambientata a Parigi. Siamo nel 1893, l’enigmatico conte Renè de Traviere nasconde il suo viso dietro una maschera di porpora. In questo modo riesce a tenere segreta la sua identità e agire senza destare nessun sospetto su di lui. Difatti riesce a liberare un nobile, arrestato e fatto condannare alla ghigliottina dal Primo Console Napoleone. Renè non si muove da solo ma è appoggiato da un gruppo di persone antinapoleoniche che agiscono in un sartoria.

Tra questa gente c’è Laurette che è perdutamente innamorata del conte e Madame Valentine la titolare della sartoria. Laurette si finge interessata al capitano Laverne e facendo finta di sedurlo riesce a farsi dare informazioni importanti che permettono a Renè di far prigioniero il ministro della polizia e chiedere un riscatto per la sua liberazione. Napoleone passa all’attacco e affida al suo braccio destro Brisquet, di mettersi sulle tracce della Maschera di Porpora e arrestarlo. Nel frattempo la polizia riesce a scovare tutti gli amici di Renè comprese Valentine e Laurette e vengono condannati tutti alla ghigliottina. L’unico modo per tornare in libertà è affidarsi alla “Maschera”, la quale una volta tolto di mezzo Brisquet riesce a trovare un compromesso con Napoleone e a rimettere in libertà i condannati.

