La meravigliosa Angelica/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

La meravigliosa Angelica va in onda oggi, martedì 22 novembre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film d’avventura e drammatico con riferimenti storici prodotto in Francia nel 1966 e diretto da Bernard Borderie. Per il cast figurano quasi tutti gli attori già visti per i capitoli precedenti della saga, tra cui Estella Blain, Jacques Toja, Giuliano Gemma e Michele Mercier.

Il film La meravigliosa Angelica è il terzo episodio della serie cinematografica dedicata al personaggio di Angelica, prodotto esattamente ad un anno di distanza dal secondo titolo della saga. Il successo della pellicola ha consentito una distribuzione praticamente immediata anche al di fuori dei confini Francesi. Infatti, il film è arrivato in Italia appena una settimana dopo dalla diffusione in Francia.

La meravigliosa Angelica, la trama del film

In La meravigliosa Angelica la donna deve nuovamente far fronte alla vedovanza a causa della scomparsa prematura di Filippo Plessis Belliere. L’uomo aveva infatti partecipato alla guerriglia nelle Fiandre, riportando ferite gravi che in poco tempo l’hanno portato alla morte. Ancora una volta è il sovrano in persona Luigi XIV a mettere gli occhi su di lei cercando di approfittare dell’assenza del marchese al suo fianco. Viene quindi convocata a corte ma non per una nuova proposta di matrimonio; per riuscire a convincerla delle sue buone intenzioni, il sovrano le propone infatti una missione diplomatica.

Nello specifico, si sarebbe dovuta recare dal re persiano al fine di suggellare un accordo di alleanza sia militare che commerciale. Al fine di convincerla, le promette in dono un palazzo che prima apparteneva al suo primo marito e dove ora vive un anziano di nome Savary. Angelica decide quindi di accettare la missione e si reca presso la dimora del sovrano al fine di intavolare i discorsi diplomatici per concludere l’accordo accontentando le parti di entrambi. Fin dal primo momento però Bachtiary si dimostra sadico e spietato, mettendo più volte in difficoltà la donna. Infatti, colpito dalla sua bellezza cerca più volte di avere un contatto fisico con lei, ma viene puntualmente respinto. Ad un certo punto, le relazioni diplomatiche rischiano di saltare proprio dopo l’ennesimo tentativo del re persiano. In questa occasione arriva perfino ad usare violenza contro Angelica al fine di poter trovare la propria soddisfazione fisica.

Fortunatamente però interviene un esponente dell’aristocrazia ungherese presente a palazzo e sventa il tentativo malsano dell’uomo. Nonostante il pericolo sventato, Angelica non voleva assolutamente che le negoziazioni terminassero con esito negativo per cui cerca di riportare alla calma Bey senza però rischiare di restare nuovamente sola con lui. Da questo momento in poi la donna deve anche far fronte ad una serie di gelosie nate a corte; essendo la vera pupilla del sovrano francese, oltre che ambita anche dal persiano, diverse personalità influenti iniziano a soffrire di manie di inferiorità. Iniziano quindi una serie di tentativi di assassinio nei suoi confronti.

Dopo essere riuscita a sventare buona parte dei tentativi, la sua stabilità viene nuovamente scossa da una importante rivelazione ottenuta dal re; suo marito Jeoffrey infatti sembrava essere riuscito a scappare dai lavori forzati ma secondo il re era comunque passato a miglior vita dopo essere caduto rovinosamente in acqua. Dopo tale notizie le si riaccende la speranza di riabbracciare l’uomo della sua vita, convinta che in realtà fosse ancora vivo. A questo punto quindi, in compagnia di Savary, decide di partire con l’obiettivo di ritrovare il consorte.











