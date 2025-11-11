La Messa a Sanremo Giovani 2026: il progetto elettronico di Serena Mastrulli insieme a Marco Zamuner arriva alla kermesse musicale

Da Torino a Sanremo per prendere parte a Sanremo Giovani 2026. La Messa risulta tra i concorrenti selezionati da Carlo Conti per prendere parte alla kermesse musicale dedicata ai giovani, che sognano di arrivare sul palco dell’Ariston. La giovane, nome d’arte di Serena Mastrulli, è nata proprio a Torino nel 1997: il suo è un progetto elettronico nato nel 2019, che si distingue sicuramente nel panorama artistico attuale. Serena Mastrulli ha dato vita al progetto con Marco Zamuner: insieme, dal 2019, hanno pubblicato diversi singoli ed EP, risultando una voce nuova nel panorama musicale attuale. Di recente il duo ha anche collaborato con Tormento nel brano “Musica Vera”. Insomma, la loro idea di musica è arrivata già alle orecchie dei big, tanto che non stupisce la loro partecipazione a Sanremo Giovani.

Joseph a Sanremo Giovani 2026/ Il cantante di Avellino dal palco di Blanco al sogno Ariston

Il duo, La Messa, alla kermesse musicale prenderà parte con “Maria”, una canzone che parla di amore ma in maniera ironica e disincantata. Il loro stile, che alterna rock, urban pop ed elettronica, si farà riconoscere anche nella kermesse condotta da Gianluca Gazzoli: i due sognano il palco ora l’Ariston con un progetto sicuramente diverso dagli altri, che proverà ad arrivare al cuore del pubblico.

Chi è Antonia, concorrente di Sanremo Giovani 2026/ Da Amici al sogno Ariston con Luoghi perduti

La Messa a Sanremo Giovani 2026: “Voglio ampliare il pubblico senza snaturarmi”

Serena Mastrulli, in arte La Messa, ha raccontato l’emozione di calcare il palco di Sanremo Giovani tra i 24 finalisti ai microfoni del portale “IMusicFun”. “È davvero un traguardo inaspettato, soprattutto per il tipo di musica che faccio” ha rivelato la giovane artista. La Messa, infatti, è un progetto vicino a palchi alternativi, che alterna l’elettronica ad altri generi musicali sicuramente non classici. Per questo, come spiegato da Serena Mastrulli, calcare un “palco così mainstream è una possibilità importante. È un’occasione per ampliare il pubblico”, ma senza mai snaturarsi. Con lei, al suo fianco, ci sarà come sempre Marco Zamuner, con il quale ha dato vita a questo ambizioso progetto ormai sei anni fa.