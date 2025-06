FS lancia la 'Metropolitana d'Europa': rete alta velocità per collegare le principali città europee con treni Frecciarossa entro il 2029.

Il Gruppo FS Italiane, guidato dall’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, ha presentato una strategia che mira a trasformare il trasporto ferroviario europeo in una rete continentale ad alta velocità, ribattezzata “Metropolitana d’Europa”. L’idea è garantire collegamenti rapidi e frequenti tra le principali città europee, quasi fossero stazioni di una metropolitana urbana.

Strategie chiave per il trasporto ferroviario europeo

Cooperazione internazionale e superamento delle barriere nazionali

Stefano Donnarumma ha sottolineato l’importanza di una cooperazione più stretta tra i diversi operatori ferroviari europei, concorrenti inclusi, per abbattere storiche barriere nazionali e promuovere la condivisione di risorse strategiche come depositi e personale. La Commissione europea ha accolto positivamente l’iniziativa, designando il collegamento ferroviario tra Italia, Austria e Germania come progetto pilota nel Piano d’azione europeo per le linee transfrontaliere.

L’impegno di Trenitalia per nuovi collegamenti internazionali

Durante un evento a Monaco di Baviera, l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha annunciato nuovi collegamenti ad alta velocità tra Italia, Germania e Austria, operativi entro il 2026. Strisciuglio ha rimarcato il ruolo centrale del Frecciarossa, dichiarando: «Puntiamo a rendere il Frecciarossa il treno di riferimento per tutti gli europei, abbattendo i confini nazionali».

Tra le tratte previste, Milano-Monaco di Baviera sarà percorribile in circa 6 ore e mezza, mentre Roma-Monaco richiederà circa 8 ore e mezza, con fermate intermedie strategiche come Verona, Trento, Bolzano e Innsbruck. La costruzione del tunnel di base del Brennero consentirà di risparmiare un’ulteriore ora. A partire da dicembre 2028, i collegamenti saranno ampliati fino a Berlino e Napoli, arrivando a un totale di dieci tratte dirette tra le principali città italiane e tedesche.

Sfida ambiziosa: il Frecciarossa punta Londra

Uno degli obiettivi più audaci del Gruppo FS è raggiungere Londra attraverso il Channel Tunnel entro il 2029, con l’intenzione di spezzare il monopolio di Eurostar. L’investimento previsto per questa operazione è di circa un miliardo di euro e prevede l’utilizzo dei treni Frecciarossa 1000, progettati per adattarsi alle diverse infrastrutture ferroviarie e ai sistemi di segnalamento europei.

Attrazione di investimenti e strategia finanziaria

Il piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS prevede investimenti superiori a 100 miliardi di euro, finanziati in parte dai fondi europei stanziati nel post-pandemia. Donnarumma ha annunciato inoltre l’intenzione di aprire a investitori privati la possibilità di acquisire quote minoritarie della rete ad alta velocità, il cui valore potrebbe raggiungere i 70 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, adottando il modello economico della “regulated asset base”.

Mobilità sostenibile e integrazione tra ferrovia e aereo

Parallelamente al potenziamento delle infrastrutture, FS promuove politiche che incentivano l’uso della ferrovia rispetto al trasporto aereo, sostenendo misure come la limitazione dei voli brevi quando esistono valide alternative ferroviarie. Una politica già testata con successo in Francia dal 2023, che potrebbe presto essere estesa ad altri Paesi europei. L’obiettivo finale, condiviso anche dall’Unione europea, è quello di creare una rete ferroviaria ad alta velocità che colleghi tutte le principali città e capitali europee, contribuendo concretamente alla sostenibilità ambientale e alla neutralità carbonica del continente.

La “Metropolitana d’Europa”, dunque, si candida a diventare il più grande progetto di mobilità ferroviaria europea, puntando sul Frecciarossa come simbolo della nuova era dei trasporti continentali.