La mia banda suona il pop/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica e Massimo Ghini

La mia banda suona il pop, film di Canale 5 diretto da Fausto Brizzi

La mia banda suona il pop va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 2 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano del 2020 realizzato dalla Casanova Multimedia con la distribuzione ai botteghini gestita dalla Medusa Film.

La regia e di Fausto Brizzi In quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Edoardo Falcone, Alessandro Bardani e Marco Martani. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Gino Sgreva con le musiche di Bruno Zambrini mentre il montaggio è stato firmato da Luciana Pandolfelli. Nel cast del film La mia banda suona il pop sono presenti tra gli altri Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Natasha Stefanenko, Diego Abatantuono e Filippo Bianchi.

La mia banda suona il pop, la trama del film: il ritorno di un gruppo del passato

Leggiamo la trama de La mia banda suona il pop. Quattro grandi amici che in passato componevano un gruppo musicale intitolato Popcorn, sono riusciti ad avere una certa fama negli anni 80 grazie a una serie di canzoni che avevano ottenuto un certo riscontro da parte del pubblico. Purtroppo questo successo per varie questioni non era stato mantenuto nel tempo per cui si ritrovano in un momento molto difficile della loro esistenza. Uno di loro di nome Tony per poter sopravvivere è costretto a dover fare delle esibizioni durante eventi privati come matrimoni e prime comunioni, ritrovandosi spesso a gestire parenti ubriachi e persone su di giri.

Un altro componente del gruppo ha addirittura lasciato la musica e costretto da sua moglie a lavorare come semplice impiegato in un negozio di ferramenta passando tutto il giorno tra bulloni, utensili e vari articoli. Il terzo componente di nome Michi è invece diventata una presentatrice di programmi in cui si parla di cucina ma la sua vita è altrettanto faticosa perché deve fare i conti con il problema dell’alcolismo. Jerry invece ha voluto seguire la sua indole creativa e artistica continuando a occuparsi di spettacolo ma semplicemente come artista sinistrata passando da una piazza all’altra di Roma e trovandosi spesso e volentieri a litigare con turisti e con i gladiatori che, a suo dire, gli rubavano la scena e i potenziali clienti. Un magnate russo decide di volersi regalare per il suo cinquantesimo compleanno un’esibizione della storica band per cui contatta il loro storico manager Franco il quale dovrà fare in modo di rimettere insieme il gruppo e organizzare un concerto. I quattro loro malgrado si ritroveranno in una situazione a dir poco grottesca e pericolosa.

