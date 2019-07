La mia bella famiglia italiana/ Su Rai 1 il film con Alessandro Preziosi (30 luglio)

La mia bella famiglia italiana sarà trasmesso da Rai 1 oggi, martedì 30 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film italiano che è stato realizzato del 2013 da Rai Fiction in collaborazione con ZDF per la regia di Olaf Kreinsen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati ed ideati da Cecilia Calvi e Anna Samueli. I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Patrizia Baiocchi mentre nel cast sono presenti numerosi attori piuttosto Amati ed apprezzati dal nostro pubblico come Alessandro Preziosi, Tanya Wedhorn, Peppino Mazzotta, Nunzia Schiano, Michele De Virgilio e Umberto Sardella.

La mia bella famiglia italiana, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La mia bella famiglia italiana. Paolo è un ingegnere originario della Puglia che per diversi motivi si è trasferito da oltre 20 anni in una città della Germania dove sta portando avanti un importante lavoro per un’azienda di livello internazionale. Paolo è sposato con una moglie tedesca di nome Martina con la quale però negli ultimi mesi le cose certamente non stanno andando bene e portando ad una crisi familiare che sembra essere irrisolvibile. A rendere il momento ancora maggiormente difficile ci si mette una telefonata che viene fatta da suo fratello Totò con la quale viene informato come sua madre sia ormai in punto di morte per cui si rende necessario il suo ritorno in Puglia.Tuttavia una volta rientrato a casa dopo il terribile incidente in cui perse la vita suo padre e che spesso e volentieri e motivo di incubi notturni si rende conto come in realtà la madre stia benissimo. Infatti la telefonata è uno stratagemma messo in atto da suo fratello per pubblicare Paolo nel far ritorno in Puglia e dare loro una mano in quanto si trovano in un momento di profonda crisi economica dal quale sembra non risollevarsi più. Inizialmente la cosa viene vissuta molto male da Paolo salvo poi rendersi conto quanto gli sia mancata la sua terra soprattutto la vicinanza della sua adorata famiglia. L’uomo facendo leva sulle proprie competenze e soprattutto sulle proprie risorse finanziarie inizierà a trovare degli stratagemma per poter risollevare le sorti economiche da proprio famiglia. Durante questo periodo di grande unità familiare l’ingegnere troverà anche modo di riappacificarsi con la propria adorata moglie e gettare le basi di un futuro finalmente maggiormente felice magari all’interno della stessa Puglia.

