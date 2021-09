LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO/ Su Rai 1 una storia a tratti autobiografica

Il regista de La mia famiglia a soqquadro ha raccontato una storia a tratti autobiografica, facendo emergere le fragilità e le debolezze dell’animo umano in maniera egregia. Secondo i critici, il merito del regista sta proprio nel essere riuscito ad affrontare temi quali la diversità e l’omologazione quasi come se fossero poesia. La leggerezza e la goliardia sono fondamentali e hanno l’intento di arrivare a tutti gli spettatori.La pellicola è stata girata a Terni, anche se la città potrebbe essere una qualsiasi. La mia famiglia a soqquadro è stato presentato con successo anche a Tokio e ha attirato l’attenzione di produttori americani per la possibilità di un remake.

Magistrale l’interpretazione di Eleonora Giorgi nei panni della nonna molto energica e combattiva. La stessa attrice si è dichiarata felice dell’interpretazione effettuata, finalmente lontana dai soliti stereotipi. Il film è costruito in maniera intelligente e può interessare un target piuttosto svariato di pubblico.

Un esercito di 5 uomini/ Su Rete 4 il film con le musiche di Ennio Morricone

La mia famiglia a soqquadro, film diretto da Max Nardari

La mia famiglia a soqquadro è una commedia del 2017 che andrà in onda a partire dalle 21,30 su Rai 1 oggi, 7 settembre 2021. La regia è di Max Nardari e il cast è formato da Marco Cocci, Bianca Nappi, Gabriele Caprio, Eleonora Giorgi, Elisabetta Pellini, Ninni Bruschetta.

Capone/ Streaming del film su La 7 con Tom Hardy "valore aggiunto"

Il film è stato presentato in anteprima alla festa del cinema di Roma. Il film è sicuramente frutto di buoni spunti che regalano al pubblico un ritmo sempre crescente tra risate e anche qualche riflessione. Di sicuro qualche lacuna c’è ma prima di giudicare il consiglio è di guardare il film dall’inizio alla fine.

La mia famiglia a soqquadro, la trama del film

La storia de La mia famiglia a soqquadro ha come protagonista il piccolo Martino, un bambino di 11 anni che inizia le scuole medie e fa il suo primo incontro con i nuovi amici. La nuova realtà che si presenta al bambino è completamente diversa dalla sua, infatti, lui vive con i genitori felici, mentre il resto dei suoi compagni ha i genitori separati. In poco tempo, Martino, comincia a provare invidia per i suoi amici, in quanto desideroso anche lui di regali, viaggi, vacanze e tutte le attenzioni ricevute dai nuovi compagni dei genitori intenti ad accaparrasi l’affetto dei bambini.

Momenti di trascurabile felicità/ Streaming del film di Daniele Luchetti su Canale 5

Martino non si arrende e decide di ideare un piano che assume i connotati del diabolico: deve convincere i suoi a separarsi per poter diventare come tutto il resto della classe e godere anche lui degli stessi benefici. Purtroppo, però, perde il controllo della situazione che ben presto gli sfugge di mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA