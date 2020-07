La mia passione, Morgan/ Marco Marra incontra Marco Castoldi: viaggio tra…

Sabato 25 luglio, alle 20.30 su Raitre, va in onda una nuova puntata del programma di Marco Marra “La mia passione” che, in questa versione estiva, si arricchisce con un post scriptum. Le puntate già andate in onda della trasmissione in cui personaggi del mondo dello spettacolo si raccontano senza filtri, ripercorrendo la propria vita privata e la propria carriera, sono arricchite da un incontro tra Marco Marra e e i personaggi in questione. Dopo le puntate dedicate a Francesco Guccini, Alba Parietti, Roby Facchinetti, questa sera, la puntata sarà dedicata a Morgan. Ne “La mia passione Post Scriptum”, oltre a riproporre le interviste già realizzate, Marco Marra incontra i personaggi che aggiungono nuovi dettagli al proprio racconto tenendo conto del difficile momento che il mondo ha vissuto, alle prese con il coronavirus.

MORGAN SI RACCONTA A LA MIA PASSIONE

Morgan è il grande protagonista della puntata de “La mia passione post scriptum” in onda questa sera su Raitre. Dopo Francesco Guccini, Alba Parietti che si è collegata dalla sua casa di campagna a Milano e Roby Facchinetti che, da Bergamo, ha raccontato, con tantissima emozione, l’ultimo, difficile periodo affrontato, questa sera toccherà a Marco Castoldi raccontarsi senza filtri ai microfoni di Marco Marra e del pubblico di Raitre. Capace come pochi di mettere a proprio agio gli ospiti e di entrare in punta di piedi nelle loro vite, Marco Marra cercherà di farsi raccontare da Morgan come ha trascorso la quarantena. Oggi, Castoldi è tornato a fare musica, ma cos’è successo nel corso degli ultimi mesi? Quello di questa sera, dunque, sarà un racconto decisamente inedito di Marco Castoldi.



