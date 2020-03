La mia pazza avventura nella giungla/ Su Rai 2 il film con Julia Hartmann

La mia pazza avventura nella giungla va in onda alle ore 18.05 di oggi, 15 marzo, su Rai 2. La produzione di questa pellicola è stata affidata all’agenzia TNF Tele Norm Film, con la regia affidata all’austriaco Peter Gersina. Quest’ultimo ha diretto nella sua carriera titoli come Hong Kong Affair e Perché ho rapito il mio capo ed è considerato come uno degli esponenti principali della commedia brillante locale. Nel cast, il ruolo di protagonista è stato affidato a Julia Hartmann, che nel suo percorso professionale ha preso parte a numerose serie televisive. Tra queste, spiccano Squadra Speciale Colonia, Lasko, Last Cop – L’ultimo sbirro, Add a Friend e Ultima traccia Berlino. Viene affiancata dal collega di Stoccarda Stephan Luca, a sua volta diventato famoso in patria e non solo grazie ad Alles außer Sex, 300 ore per innamorarsi, Familie Undercover e Il commissario Claudius Zorn. Il parterre viene completato da Peter Benedict, Niels-Bruno Schmidt, Amporn Pankratok e Charlie Ruedpokanon.

La mia pazza avventura nella giungla, la trama del film

La trama di La mia pazza avventura nella giungla si focalizza sull’aspirante giornalista Eva. Il suo sogno è quello di lavorare per le migliori testate nazionali e per riuscire a realizzarlo non vuole fermarsi davanti a nulla. Vuole dare vita ad uno scoop in grado di lasciare a bocca aperta il pubblico e gli addetti ai lavori. Si appassiona, dunque, agli assalti dei pirati nell’oceano Indiano. Decide di documentare una situazione così pericolosa e mette a serio repentaglio la sua stessa incolumità. Eva si dirige verso la Thailandia e si intrufola in una nave da cargo. La situazione degenera quando Eva cade nel mare e viene salvata dall’affascinante Nic, che scoprirà essere un contrabbandiere. L’imbarcazione viene poi presa d’assalto dai pirati, che ne assumono il pieno controllo. Eva si ritrova nella giungla e il suo obiettivo resta quello di portare a termine il proprio reportage, anche se deve prima riuscire a salvare la propria vita. Il suo istinto di sopravvivenza la rende ancora più forte e determinata. Nel frattempo, Eva e Nik approfondiscono la loro conoscenza reciproca e scoprono di essere immersi in una truffa sorprendente. Lo scopo diventa quello di incastrare e far arrestare il colpevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA