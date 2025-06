Creme antirughe, secondo Altroconsumo la migliore costa appena 10 euro. Ecco qual è e dove puoi trovarla.

Quando si parla di prodotti di bellezza si è portati a credere che più si spende e meglio è. Ma a smentire questa convinzione è arrivata un’analisi approfondita di Altroconsumo che ha messo alla prova 12 creme antirughe tra le più diffuse sul mercato.

Il risultato è stato a dir poco sorprendente. La miglior crema in commercio per rapporto qualità-prezzo si può acquistare a soli 10 euro. Ma vediamo tutto nel dettaglio e le caratteristiche del prodotto.

Altroconsumo mette alla prova 12 creme antirughe

Il test è stato effettuato su 12 prodotti selezionati tra i marchi più noti, valutandone l’efficacia idratante, l’azione antirughe, la texture e la soddisfazione del consumatore. Si è trattato si una valutazione concreta, basata sia sugli ingeedienti scelti che sulla praticità di utilizzo.

Tra le sorprese più eclatanti, troviamo che una delle creme più costose del campione si è classificata all’ultimo posto, mentre un prodotto di fascia economica ha brillato per prestazioni.

A deludere le aspettative, all’ultimo posto troviamo la Premier Cru di Caudalie, con un prezzo di quasi 90 euro. Segue Weleda alla rosa mosqueta, non molto efficace secondo il test nonostante il prezzo contenuto. Anche Cien e Lidl non entusiasmano, le loro creme antirughe si aggirano sui 3 euro ma non convincono per efficacia.

Più in su nella lista troviamo Olaz, Vichy, Avene e Biotherm tutte valutate di qualità medio-bassa nonostante i prezzi si aggirino sui 20-55 euo Entrando nella top 5 troviamo Nivea Q10, L’Oréal Paris Revitalift mentre sul gradino più basso del podio c’è Eucerin Hyaluron-Filler, l’unica crema con una valutazione media. Al primo posto assoluto, con 65 punti, c’è Clarins Multi-Active Jour, dal prezzo non proprio accessibile (50 euro).

La sorpresa: Garnier Bio a 9 euro

Ma è al secondo posto che si nasconde la vera rivelazione di questa classifica: troviamo infatti Garnier Bio, una crema venduta a meno di 10 euro. Ha ottenuto la bellezza di 63 punti, appena due sotto la prima in classifica. Un dato che l’ha portata a conquistare il premio di miglior prodotto per rapporto qualità-prezzo.

Facile da reperire nei principali supermercati e nelle farmacie online è senza dubbio quindi una scelta vincente per chi vuole allontanare il pericolo rughe e allo stesso preservare i propri risparmi. Si evince chiaramente dalla classifica che non sempre i prodotti più costosi sono quelli più efficaci.

In molti casi, a fare la differenza sono ingredenti ben selezionati, una formulazione equilibrata e la capacità di idratare e distendere la pelle. Dettagli che è bene conoscere per non fare acquisti errati.