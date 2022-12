La morte di Maria Lina Carrieri ex moglie Shel Shapiro/ La depressione a fine matrimonio con Cristina Rivetti

Chi sono Maria Lina Carreri e Cristina Rivetti, ex moglie di Shel Shapiro

Maria Lina Carreri era la moglie di Shel Shapiro. Maria Lina Carreri era una fotomodella che si era fatta notare conquistando, nel 1962, il titolo di Miss Cinema. La donna ha sposato Shel Shapiro nel 1969 e dal loro amore è nata nel 1978 Malindi Michelle, la loro unica figlia. La vita della donna è terminata in maniera tragica: il 3 novembre del 1992 Maria Lina Carreri si è tolta la vita inalando il gas di scarico della sua auto. È stata una tragedia che ha ovviamente sconvolto la vita del cantante, che ha più riprese nel corso della sua vita ha parlato della morte di sua moglie. In un’intervista a Repubblica, il cantante ha raccontato di come quella tragedia l’ha profondamente sconvolto, non riuscendo a spiegarsi perché la donna abbia deciso di compiere un gesto del genere.

La donna era affetta da una grave depressione, che col passare del tempo è sempre peggiorata, fino ad arrivare alla tragedia finale: “Era dentro un dolore così invasivo da divorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”, ha confessato il cantante. In un’intervista a Repubblica Shel Shapiro aveva rivelato: “Per me è stato come essere investito da un treno… Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo”.

Dopo la terribile morte di Maria Lina Carreri, Shel Shapiro la trovato nuovamente la serenità accanto a Cristina Rivetti. I due hanno anche avuto due figli, due gemelli di nome Pietro e Ginevra, ma il loro matrimonio è terminato quindi nel 1998. Questa rottura ha costituito un trauma per il cantante, che ha fatto fatica a riprendersi ma grazie al suo lavoro è riuscito a ritrovare la serenità. In un’intervista, il cantante ha raccontato di aver sofferto molto per il distacco da entrambe le mogli: “Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”.

Convolati all’altare nel 1992, hanno finito per divorziare nel 1997. Da quel momento per Shel ebbe un momento piuttosto tormentato. Si sentiva depresso e pieno di sconforto. Da qui l’allontanamento dalle scene, prima di rifare capolino, a difficoltà. Gli occorsero anni prima di ritrovare un po’ della serenità perduta. Ultimamente è stato impegnato in iniziative solidali, così come in musical a teatro. In merito a Cristina, invece, scarseggiano le informazioni.











