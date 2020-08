La mossa del cavallo, Rai1/ L’opera di Camilleri interpretata da Michele Riondino

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata torna in replica su Rai1 oggi, lunedì 17 agosto 2020, per la gioia dei tantissimi fan di Andrea Camilleri (e non solo). Il film per la tv diretto da Gianluca Maria Tavarelli è ispirata alle opere del grandissimo Andrea Camilleri che ha partecipato anche alla sceneggiatura con Francesco Bruni e Leonardo Marini. Il film è ambientato a Montelusa alla fine dell’Ottocento e si presenta come una pellicola in costume con protagonista principale Michele Riondino che il pubblico di Raiuno conosce per aver interpretato anche “Il giovane Montalbano”. Alla fine dell’800, la Sicilia si presentava come una sorta di Far West, una terra di nessuno co-abitata da malfattori, banditi e gente che per sopravvivere era costretta a farsi giustizia da sola. Questo film, ispirato all’omonimo romanzo di Camilleri, racconta un’Italia divisa in due sia dal punto di vista politico che linguistico.

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la trama

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata è una pellicola ispirata ad un fatto realmente accaduto per la precisione a Barrafranca, in provincia di Enna, nel XIX secolo. Questo evento ha ispirato poi lo scrittore e drammaturgo a farne una storia con protagonista il giovanissimo Giovanni Bovara, il nuovo ispettore capo ai mulini a cui viene dato l’incarico da parte del Ministero di far rispettare l’invisa tassa sul macinato. Giovanni è nato in Sicilia, ma da diversi anni vive in Liguria e per questo motivo ragiona e parla come un uomo del nord-Italia. Ignaro delle dinamiche mafiose che regolano la Sicilia, Giovanni Bovara si ritroverà a dover fare i conti con un ingegnoso sistema messo in atto dalla gente del posto per evadere la tassa al punto di ritrovarsi invischiato in un complicato sistema di depistaggi e giochi di potere. Bovara si troverà così in pericolo, ma grazie al suo ingegno riuscirà a mettersi in salvo.

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata cast: da Michele Riondino a Ester Pantano

Nel cast del film “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” ritroviamo nel ruolo del protagonista Michele Riondino che interpreta l’ispettore Giovanni Bovara. Nato a Vigata, Bovara si è trasferito a Genova, ma torna in Sicilia incaricato dal Ministero come il nuovo ispettore ai mulini. Uomo onesto e intransigente, si troverà costretto a convivere con le politiche del boss locale don Cocò Afflitto. Non mancheranno le difficoltà, ma alla fine l’ispettore riuscirà a mettersi in salvo vincendo la partita. Nel ruolo di Trisina Cicero, invece, ritroviamo Ester Pantano: una giovane vedova che tradiva il marito da sempre. La donna ha un flirt con padre Carnazza, ma l’arrivo di Giovanni Bovara stravolge la cosa, visto che Tristina è attratta dal nuovo ispettore del mulino. Sempre nel cast c’è anche Antonio Pandolfo che presta il volto a padre Carnazza, il sarcedote del paese che in realtà cede ai piaceri della carne. L’uomo è follemente innamorato di Trisina Cicero al punto da scontrasi con Don Memè Moro, il cugino a cui sta cercando di sottrarre l’eredità familiare. Tra i personaggi anche Don Cocò Afflitto interpretato da Maurizio Puglisi: è il capo della mafia di Montelusa. E’ temuto da tutti compresa la polizia e gli uffici dell’Intendenza fatta eccezione per Giovanni Bovara che non ha paura di scontrarsi con lui. Proprio per questo motivo don Cocò è pronto a tutto pur di uccidere Giovanni Bovara, ma…



