La Mummia/ Film d’avventura oggi mercoledì 1 marzo su Italia 1

Il film La Mummia andrà in onda oggi mercoledì 1 marzo su Italia 1 alle ore 21,20. Il film, datato 2017, è un reboot dell’omonimo film del 1932; si tratta di un film d’avventura e azione diretto dal regista Alex Kurtzman. La durata di La Mummia è di circa 107 minuti. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti e distribuito in Italia dalla casa di produzione Universal Picture. Si tratta del film che fa da apripista al Dark Universe: un nuovo media franchise e universo cinematografico che mette in scena i classici mostri della Universal Pictures.

A fare da protagonisti sono gli attori Tom Cruise (Nick Morton), Sofia Boutella (Ahmanet) e Annabelle Wallis (Jenny Halsey). La sceneggiatura è affidata a David Koepp, Christopher McQuarrie e Dylan Kussman, mentre la scenografia è di Jon Hutman e Dominic Watkins; la fotografia è opera di Ben Seresin, i costumi di penny Rose e le musiche sono composte da Brian Tyler. Le riprese del film, iniziate nell’aprile 2016 a Oxford, sono proseguite a Londra, nel Surrey e in Namibia, concludendosi nell’agosto dello stesso anno.

La Mummia, la trama del film

Nel film La Mummia, in onda oggi mercoledì 1° marzo alle ore 21,20 su Italia 1, la trama segue le vicende di Nick Morton (interpretato da Tom Cruise), un mercenario cacciatore di tesori e antichi manufatti nel Medio Oriente. Insieme all’archeologa Jenny Halsey (Annabelle Wallis), con la quale ha avuto con trascorso, questi scopre la tomba di Ahmanet (Sofia Boutella), principessa di una dinastia egizia che, dopo aver cercato di usare il potere del dio Seth per rivendicare il trono che le spettava di diritto, fu punita con una maledizione, il cui effetto la trasformò in una mummia.

Quando Ahmanet viene accidentalmente risvegliata durante il volo di ritorno verso l’Inghilterra, la mummia inizia a seminare il panico e a cercare di completare il suo piano di resurrezione attraverso Nick, cercando di persuaderlo spiegandogli che grazie a Seth otterrà un potere immenso, e potrà addirittura sconfiggere la morte. Nick e Jenny devono quindi unire le forze con il Dr. Jekyll, capo di una società segreta che studia i mostri del mondo, per neutralizzare il potere di Ahmanet e salvare il mondo.











