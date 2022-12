La Mummia il ritorno/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser e The Rock

La Mummia il ritorno, film di Italia 1 diretto da Stephen Sommers

La Mummia il ritorno va in onda oggi, giovedì 15 dicembre, a partire dalle ore 23.10 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura del 2001, distribuito da UIP e prodotto da Alphaville Films. La pellicola è diretta da Stephen Sommers che ne ha curato anche la sceneggiatura. L’attore protagonista è Brendan Fraser. A causa del lavoro di suo padre è costretto a cambiare spesso casa.

Si appassiona all’arte all’età di sette anni, la sua occasione gli arriva quando a Londra recita in due musical teatrali Oliver e Oklaoma. Nel 1997 debutta al cinema in George il re della giungla. Sbanca ai botteghini nel 1999 quando esce nelle sale La mummia. La protagonista femminile è Rachel Weisz vincitrice nel 2006 di 1 Premio Oscar, 1 Golden Globe, 1 SAG Awards come migliore attrice non protagonista per The Constant Gardener. Nel 2019 riceve 1 premio BAFTA come migliore attrice non protagonista per La Favorita. Nel cast troviamo John Hannah, Oded Fehr, Freddie Boath e Arnold Vosloo.

La Mummia il ritorno, la trama del film

In La Mummia il ritorno sono trascorsi dieci anni da quando la mummia Imhotep è stata rimandata nel mondo dei morti. Nel frattempo Rick O’Connell con la moglie Evelyn vivono a Londra con il loro bambino Alex. La coppia non ha smesso di interessarsi ai reperti archeologi, difatti volano a Tebe, dove rinvengono il bracciale di Anubi. S’impadroniscono del gioiello e si affrettano ad uscire dal tempio prima di venire seppelliti dalle macerie. Una volta tornati a Londra decidono di abbandonare il loro lavoro e scelgono di condurre un’esistenza tranquilla lontano dal pericolo.

Alex, all’insaputa dei suoi genitori, indossa il bracciale e viene sopraffatto da una visione mistica che lo trasporta nell’oasi di Ahm Sher. Subito dopo la famiglia viene attaccata da una setta egiziana che si impadronisce dello scrigno che è vuoto, poiché il gioiello è sigillato al braccio del bambino. Pur di avere indietro quello che gli appartiene, i feroci guerrieri rapiscono Evelyn.

Il “culto” sotto la guida del curatore del “British Museum” e Meela Nais che non è altro la reincarnazione di Imhotep, vuole riportare in vita l’antica mummia e utilizzare il suo potere per eliminare il Re Scorpione, affidandogli il comando dell’esercito di Anubi e sottomettere l’umanità. Rick e Alex si dirigono al British Museum, ma scoprono che la mummia è tornata in vita e si prepara a uccidere Evelyn.

Rick riesce a liberare la moglie, ma suo figlio ha tempo sette giorni per ripercorrere il viaggio onirico e raggiungere l’oasi, altrimenti verrà ucciso dal bracciale che porta al polso. Purtroppo il ragazzo viene rapito dalla setta. Gli O’Connell non solo devono salvare il proprio figlio, ma eliminare la mummia prima che un esercito di immortali torni in vita.











