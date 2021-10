La Mummia, Italia 1/ Tom Cruise protagonista di questo remake

La Mummia, film diretto da Alex Kutrzman

La Mummia è una pellicola del 2017 che mixa genere horror, azione, avventura e fantastico. Si tratta di un remake del classico film del 1932 e va in onda oggi, domenica 3 ottobre, a partire dalle 21,20 su Italia 1. La regia è di Alex Kutrzman, gli interpreti principali sono Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe.

Le musiche sono del compositore Bryan Tyler, specializzato in colonne sonore di film d’azione. Sicuramente all’epoca rappresentò un’evoluzione incredibile con degli spunti che il pubblico non era in grado di aspettarsi. Nonostante i limiti di questo film siano evidenti sono diversi i momenti che riescono a creare un crescendo di emozioni nel pubblico più giovane.

La Mummia, la trama

Approfondiamo la trama de La Mummia. Un gruppo di archeologici e militari tra i quali spicca Nick Norton, interpretato da Tom Cruise, profana una cripta nel deserto di più di 100 anni, causando il risveglio della misteriosa creatura che è sepolta, la principessa Ahmanet, la cui morte è avvenuta quando era molto giovane.

Il suo nome evoca quello della Dea Egizia del Caos ed è sinonimo, appunto, di quelle che sono le reali intenzioni della futura regina che rea destinata a governare l’Egitto. La giovane donna, purtroppo, fu impossessata da un potere demoniaco e per questo motivo imprigionata nelle oscurità del deserto più profondo. Ritornata in vita, la principessa ha il solo desiderio di vendicarsi e di riappropriarsi del potere che le spetta, pertanto vuole approfittare di Morton per lanciare la sua maledizione sull’intera umanità, animata dalle peggiori intenzioni e da una terribile malvagità che nel corso dei millenni è notevolmente aumentata.

Il bene che vince sul male è al centro della trama della pellicola, infatti, dopo intense battaglie che si consumano tra il Medio Oriente e Londra, il cadavere di Ahmanet viene nuovamente rinchiuso nel sarcofago.

Video, il trailer del film “La Mummia”





