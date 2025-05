La Mummia, film su Italia 1 diretto da Alex Kurtzman

Domenica 18 maggio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film dell’orrore dal titolo La Mummia.

La mummia è un remake del celebre cult movie del 1932 prodotto nel 2017 dalla Universal Pictures e diretto da Alex Kurtzman, sceneggiatore al suo secondo lavoro come regista dopo Una famiglia all’improvviso (2012).

Nei panni del sergente Nick Morton troviamo Tom Cruise, star internazionale che proprio in questi giorni sta tornando nelle sale cinematografiche con Mission: Impossible – The Final Reckoning. Nel cast troviamo anche: Sofia Boutella (StreetDance 2, Kingsman – Secret Service, Rebel Moon – Parte 1 e 2), Annabelle Wallis (Grace Helen nella serie tv Peaky Blinders), Russell Crowe (Il gladiatore, A Beautiful Mind, Master & Commander – Sfida ai confini del mare), Jake Johnson (Nick Miller nella serie tv New Girl) e Courtney B. Vance (Hamburger Hill: collina 937, Caccia a Ottobre Rosso, La fortuna di Cookie).

La trama del film La Mummia: una principessa dell’Antico Egitto scatena la sua vendetta

La Mummia segue la storia del sergente Nick Morton, un uomo che da tempo lavora come mercenario nei misteriosi territori del Medio Oriente. Al fianco dell’archeologa Jenny Halsey, una sua vecchia fiamma, il protagonista scova la posizione della celebre tomba della principessa egizia Ahmanet, la cui storia narra che in quanto unica figlia del re Menehptre avrebbe dovuto succedergli al trono. Per sua sfortuna il sovrano ebbe un figlio maschio da un’ancella e così divenne quest’ultimo il legittimo erede. Per vendetta Ahmanet vendette l’anima al dio del male Seth, la cui anima avrebbe dovuto essere trasferita a un prescelto attraverso un pugnale. Dopo aver ucciso padre e fratellastro, Ahmanet tenta di accoltellare il suo amante per passargli lo spirito del dio, ma viene catturata dai soldati di Menehptre e mummificata viva, per poi essere sepolta lontano dall’Egitto, in Mesopotamia, ovvero nell’odierno Iraq, dove Morton trova la tomba.

Durante il viaggio di ritorno nel Regno Unito la principessa si risveglia, seminando il terrore tra i passeggeri e causando un grave incidente aereo. Muoiono tutti tranne Nick che, creduto anch’egli deceduto, si risveglia all’obitorio di Oxford. Da questo momento, Ahmanet cercherà di ritornare in vita con l’aiuto del protagonista, promettendogli un potere immenso e il dono dell’immortalità.

Grazie all’aiuto del Dr. Jekyll, capo di un’organizzazione segreta che studia gli esseri mostruosi presenti sul pianeta, Nick e Jenny dovranno trovare un modo per fermare la mummia e salvare l’umanità.