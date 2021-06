La mummia La tomba dell’imperatore Dragone/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser

La mummia La tomba dell’imperatore Dragone va in onda su Italia 1 oggi, 18 giugno, a partire dalle 21,30. La pellicola è una produzione Statunitense del genere avventura, fantastico, azione. La regia è di Rob Cohen e gli attori principali sono: Brendan Fraser, Maria Bello, Jet Li, John Hannah, Luke Ford. Il film costituisce il terzo e ultimo capitolo della saga iniziata nel 2009 con La Mummia e poi proseguita nel 2001 con La Mummia il ritorno. I registi dei tre capitoli sono differenti, nonostante il desiderio della produzione di dare continuità alla direzione delle pellicole. Il film è ambientato 13 anni dopo il secondo capitolo nel periodo post II guerra mondiale. L’unico attore presente nei tre capitoli della sagra è il protagonista Brendan Fraser.

Quel nostro piccolo segreto/ Su Rai 2 il film di David Winning (oggi, 18 giugno)

La mummia La tomba dell’imperatore Dragone, la trama

Soffermiamoci sulla trama de La mummia La tomba dell’imperatore Dragone. Terminata la Seconda Guerra Mondiale la vita di Rick O’Connell e di sua moglie EveLyn svolge tranquilla nel loro sontuoso palazzo contornata da una quotidianità semplice e in assenza di colpi di scena. In realtà le cose stanno per cambiare perché il passato torna prorompente a sconvolgere le loro vite. Infatti, nell’antichità il potente imperatore cinese Han aveve cercato di realizzare il sogno dell’immortalità grazie alle arti magiche della strega Zi Juan.

In Nome di Dio / Il Texano/ Su Rete 4 il film western di John Ford (18 giugno)

Il destino vuole che lui tradisce le aspettative sentimentali della strega e lo punisce trasformando lui e tutto il suo esercito in statue di terracotta. Han, così rimane in attesa di un cambiamento i cui artefici sono i coniugi O’Connor. I due si recano a Shanghai per restituire ai cinesi l’Occhio di Shangri che è proprio quello che è necessario per risvegliare dal sonno profondo il terribile re. A loro insaputa il figlio Alex, ormai cresciuto, con la passione dell’archeologia nel sangue è proprio da quelle parti e ha scoperto dove si trova la tomba dell’Imperatore.

Cantina Wader - Passione e Coraggio/ Su Canale 5 il film di Tommy Wigand

La famiglia O’Connely si reca insieme al museo dove è custodita sottoforma di sarcofago decorato da una scultura di terracotta. Grazie all’Occhio in loro possesso riescono a risvegliare l’imperatore che, purtroppo, acquisisce dei poteri sovrannaturali e si vorrebbe apprestare a dominare il mondo. Cominciano così una serie di disavventure tra battaglie improbabili con eserciti antichi e feroci draghi. Ma il bene ha la meglio e la famiglia O’Connel vince la sua ennesima avventura.

Video, il trailer del film “La mummia La tomba dell’imperatore Dragone”





© RIPRODUZIONE RISERVATA