La mummia la tomba dell’imperatore Dragone/ Video, su Italia 1 il film Brendan Fraser

La mummia la tomba dell’imperatore Dragone va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 20 luglio, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 2008 realizzata grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Cina con la distribuzione botteghini che è stata curata dalla Universal Studios. La regia di questa pellicola e rappresenta il terzo capitolo della saga, è stata curata da Robert Cohen con soggetto e sceneggiatura scritti da Miles Millar e Alfred Gough. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Edelman, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Simon Duggan e nel cast sono presenti Brendan Fraser, John Hannah, Jet Li, Maria Bello, Luke Ford, Isabella Leong e Anthony Wong Chau-sang.

La mummia la tomba dell’imperatore Dragone, la trama del film

Ecco la trama de La mummia la tomba dell’imperatore Dragone. Durante il terzo secolo Avanti Cristo, in Cina vigeva un vero e proprio terrore instaurato dal malvagio imperatore che era riuscito ad espandere i confini del proprio impero grazie ad un potente esercito composto da oltre 10 mila guerrieri assolutamente devoti e pronti ad ogni genere di sacrificio. Il suo desiderio è quello di riuscire a sottomettere tutto quello che fa parte del mondo conosciuto, per cui si rivolge ad una potente strega per riuscire ad avere il controllo sui 5 elementi e soprattutto a godere dell’immortalità. Tuttavia, l’Imperatore si dimostreranno estremamente crudele nei confronti della strega uccidendo quello che era il suo amante ossia un generale del suo esercito. La strega devastata da questa situazione, decide di scagliare contro l’imperatore e il suo esercito, una maledizione che li trasforma tutti in statue di terracotta.

Le vicende ritornano al Novecento ed in particolar modo nell’anno 1946 con l’avventuriero Rick che insieme alla propria compagna e moglie Evelyn ha deciso di avere una vita più serena e tranquilla ritirandosi nella sua tenuta che si trova nella contea di Oxford. La loro vita, insomma, è estremamente tranquilla e per certi versi noiosa. Ecco perché i due decidono di partire nuovamente per un’avventura in Medio Oriente con destinazione proprio la Cina in quanto sono stati informati che grazie ad uno scavo si è riusciti a far riemergere le statue dell’imperatore e del suo esercito. I due volano immediatamente dall’altra parte del mondo per vedere di persona questa straordinaria opera ignorando che sia frutto di una terribile maledizione. Una volta arrivati sul posto, rincontrano il loro figlio Alex insieme al paleontologo Wilson ed un gruppo di archeologi cinesi. Purtroppo fanno irruzione una serie di guerrieri armati capitanati da un vero e proprio pazzo, il quale decide di mettere in essere un antico sortilegio che permette di spezzare la maledizione della strega e di riportare in vita l’imperatore e il suo esercito. Insomma, per l’avventuriero e per la famiglia, ci sarà da fare i conti con una mummia ritornata al mondo con l’obiettivo di conquistarlo e distruggere chiunque si metta davanti al proprio cammino.

Video, il trailer de La mummia la tomba dell’imperatore Dragone





© RIPRODUZIONE RISERVATA