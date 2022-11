La mummia/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser e Rachel Weitz

La mummia, film di Italia 1 diretto da Stephen Sommers

La mummia è un film spettacolare che unisce i generi avventura, fantastico, azione, del 1999 e va in onda a partire dalle 23,20 su Italia 1 di oggi, 16 novembre. Si tratta del primo capitolo di una saga a cui segue: La mummia-il ritorno del 2001, La mummia-la tomba dell’imperatore dragone del 2008 e il reboot La mummia del 2017.

La regia del film La mummia è di Stephen Sommers, gli interpreti principali sono: Brendan Fraser, Rachel Weitz, Arnold Vosloo, John Hannah, Kevin J O’Connor, Oded Fehr, Patricia Velasquez e molti altri ancora. La colonna sonora è affidata a Jerry Goldsmith. La pellicola è stata girata tra Arizona, Inghilterra, Marocco ed Egitto in località molto interessanti. Il film nel weekend d’apertura ha ottenuto la prima posizione con 43 milioni di dollari in oltre tremila sale cinematografiche. Dopo poco però al box office il film è crollato per via dell’uscita de La minaccia fantasma.

La mummia, la trama del film

La narrazione del film La mummiaha luogo in Egitto, a Tebe, nel 1719 a.C.dove una donna bellissima e intoccabile è l’oggetto del desiderio del faraone Seti e del sacerdote Imhotep che ha il ruolo di custodire i morti. I due hanno una relazione e quando scoprono che il faraone ne è venuto a conoscenza, decidono di ucciderlo. Per sfuggire alle guardie reali, La donna si uccide convinta che il sacerdote suo amante la farà resuscitare. Imhotep, smanioso di riabbracciare il suo amore suscita il disappunto e le ira degli Dei.

Il sacerdote, purtroppo, durante la sua fuga viene fermato dalle guardie del Faraone e sepolto vivo insieme a tanti scarabei desiderosi di nutrirsi di lui. La sorte del sacerdote è segnata, infatti, è destinato a non morire ma a vivere in eterna agonia sino a quando qualcuno non lo libererà. A questo punto del racconto, la scena si svolge nel 1923 al Cairo dove un giovane legionario, O’Conne, una bibliotecaria ed esperta nella civiltà egiziana, Evelyn e suo fratello Jonathan stanno ricercando il tesoro di Imhotep. Il gruppo è convinto che il tesoro sia stato seppellito insieme al sacerdote e raggiungono la Città dei morti Hamunaptra. Grazie alla loro abilità, il terzetto riesce a liberare una creatura mostruosa, cioè la mummia di Imhotep che da circa 3 millenni era desiderosa di tornare nel mondo dei vivi per portare a termine la sua vendetta.

