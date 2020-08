La Mummia/ Video, su Italia 1 il film con Brendan Fraser (oggi, 17 agosto 2020)

La Mummia va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti di America nel 1999 da diverse case cinematografiche con la regia di Stephen Sommers il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Lloyd Fonvielle e Kevin Jarre. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Bob Ducsay, le musiche della colonna sonora sono di Jerry Goldsmith ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Adrian Biddle. Nel cast sono presenti Brendan Fraser, Arnold Vosloo, Rachel Weisz, John Hannah, Kevin J. O’Connor, Oded Fehr e Jonathan Hyde.

La Mummia, la trama del film

Ecco la trama de La Mummia. Nell’Antico Egitto un importante sacerdote custode dei morti intrattiene una relazione amorosa piuttosto pericolosa con una donna che purtroppo è stata obbligata nell’essere l’amante del potente faraone Seti I. Una volta che il faraone ha scoperto la tresca amorosa consumata alle sue spalle, decide di far valere la legge riguardante il tradimento per cui lo stesso sacerdote e la donna decidono di uccidere il faraone per poter continuare a vivere il loro sogno d’amore.

Tuttavia, la donna ben sapendo il destino che l’aspetta, decide di suicidarsi mentre il suo amante cercherà in ogni modo di trovare la possibilità di poterla far resuscitare facendo leva sulle sue arti magiche. Tuttavia verranno bloccati dalle guardie dell’esercito con il sacerdote mummificato vivo e lo spirito della sua amante ricacciato nell’aldilà. Ci troviamo negli anni 20 nella città del Cairo con una ingenua bibliotecaria ed egittologa che si sta occupando di alcune trascrizioni.

Casualmente trova un’antichissima mappa che potrebbe riguardare proprio questa storia ed in particolar modo potrebbe permettere di ritrovare una leggendaria città che potrebbe offrire tante ricchezze. La mappa è stata sottratta dal fratello della bibliotecaria ad un legionario della legione straniera francese di nome Rick O’Connell che al momento si trova in prigione in ragione del fatto di aver abbandonato l’esercito senza permesso.

Da questo momento in poi il destino dell’ ex combattente e quello della giovane egittologa si fonderanno per una incredibile storia che riguarderà proprio la riesumazione del corpo mummificato del potente sacerdote il quale vorrà in ogni modo far tornare a vivere la propria amata. Nello specifico, l’egittologa è la reincarnazione dell’amante per cui la potente mummia dovrà fare in modo di catturarla e sottoporla ad un antico rituale magico. In tutto questo tra l’ex combattente e la donna nascerà una meravigliosa storia d’amore che porterà, al termine dell’avventura, ad intraprendere una vita condivisa lontano dall’Egitto.

