La mummia/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 27 novembre)

La mummia va in onda su Italia 1, oggi 27 novembre, dalle ore 21.20. Questa pellicola appartiene al gruppo dei lungometraggi di genere horror. Gli attori principali, che fanno la loro comparsa in questo sceneggiato, sono Sofia Boutella, Tom Cruise, Russell Crowe e Annabelle Wallis. La mummia è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nell’anno 2017 ed è stato diretto dal regista Alex Kurtzman. Le musiche, che si sentono grazie a questo film, sono state composte da Brian Tyler. Quest’ultimo è celebre per aver scritto le colonne sonore di parecchie pellicole, come Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron.

La mummia, la trama del film

In La mummia recitano quindi Russel Crowe e Tom Cruise. Il primo ha lavorato in altri film, come Il Gladiatore e Robin Hood. Il secondo invece ha ottenuto tre candidature all’Oscar per la sue magistrali interpretazioni nelle pellicole Magnolia, Nato il 4 Luglio e Jerry Maguire. Nel film La mummia, un gruppo di scienziati e archeologi, guidati dal sergente Nick Morton, decidono di recarsi in Iraq. In questo posto, profanano accidentalmente una tomba. Quest’ultima si trova nel bel mezzo del deserto. La profanazione della cripta genera il risveglio di una creatura misteriosa. Si tratta dello spirito della principessa Ahmanet, che era stata strappata alla vita e al suo destino nel fiore dei suoi anni più belli. La donna era stata scelta per diventare la nuova regina d’Egitto. Ad un certo punto, però, la principessa si lasciò possedere da un potere misterioso e demoniaco e fu sepolta viva sotto al deserto.

Dopo essere stata risvegliata ai giorni nostri da Morton e dai suoi uomini, la principessa Ahmanet si serve di Nick per riacquistare i suoi poteri e per portare avanti il suo piano malefico di distruggere tutta l’umanità intera. Dopo essersi scontrato varie volte con lo spirito maligno, Morton, ad un tratto, acquisendo dei poteri soprannaturali, trasforma nuovamente Ahmanet in una mummia decrepita. Il cadavere della principessa egizia viene quindi rinchiuso in una bara bel sigillata. L’intero sarcofago non viene più lasciato nel deserto, ma viene questa volta posizionato in una piscina di mercurio all’interno della base Prodigium. Successivamente, Nick si prodiga per resuscitare il caporale Vail. I due dunque si mettono a vagare verso l’ignoto. Nick, alla fine, per via dei suoi nuovi poteri, scatena una tempesta di sabbia, che lo segue in qualsiasi posto lui vada.

Il trailer de La mummia





