La Mummia/ Video, su Italia 1 il remake con Tom Cruise (oggi, 20 settembre 2020)

‘La Mummia (2017)’ va in onda su Italia 1 oggi, 20 settembre 2020, con inizio alle ore 21,25, una prima serata che punta direttamente a vincere l’audience del cinema in quella data grazie ad un film che possiamo definire ‘pizza, bibita e salotto al cinema’ per tutta la famiglia. Regista de ‘La Mummia’ è Alex Kurtzman, solo due film come regista, tanti successi come sceneggiatore, basterà citare ‘The legend of Zorro’ con Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones, ‘Mission Impossible III’, ‘Transformers – La vendetta del caduto (Transformers: Revenge of the Fallen)’ o ‘The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (The Amazing Spider-Man 2)’ per farvi capire che il nostro cineasta non punta ai premi ma all’incasso, abile nel tenere alte le aspettative delle case che investono milioni di dollari in film destinati a non dover sbagliare.

‘La Mummia’ del 2017 non sbaglia puntando all’azione e a Tom Cruise, in questi ruoli sempre all’altezza, attore in grado di manifestare le sue grandissime doti in film come ‘Vanilla Sky’, ‘Magnolia’, per non citare i soliti primi classici, o far guadagnare miliardi con ‘Mission: Impossible’ la saga, o film sci-fi da cassetta. Assieme a Tom Cruise la brava, oggi in ascesa internazionale, attrice magrebina Sofia Boutella e, tra le varie parti, anche un insolito Russel Crowe, attore che non si è lasciato intimorire nel confronto con lo strapagato Cruise.

La Mummia, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La Mummia. Nel XXI secolo, durante le Crociate, alcuni soldati del Papa trovano e seppelliscono un rubino dagli strani poteri, una pietra che deve sparire dal mondo. Tutto nacque durante una pacifica dinastia dell’Egitto faraonico, quando una principessa, Ahmanet, è destinata a succedere il padre Faraone ma viene usurpata dal fratello, una sorta di nepotismo maschilista dell’antichità. Ahmanet però non ci sta, è dotata di poteri sovrannaturali, li userà a suo vantaggio generando una creatura che potrà tornare nel tempo, il suo amante, che lei stessa uccide in un rituale con un pugnale consacrato al Dio Seth. La Mummia dell’amante e di Ahmanet sono destinati a tornare, il rubino ne è la chiave, il terrore non ha data e dall’antico Egitto ai giorni nostri, l’eredità è tremenda!

Video, il trailer del film La Mummia





© RIPRODUZIONE RISERVATA