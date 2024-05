La Municipal, chi sono i fratelli Carmine e Isabella Tundo/ “Siamo insieme per esigenza”

La Municipal, chi sono i due fratelli Carmine e Isabella Tundo

Sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024 saliranno anche i fratelli Carmine e Isabella Tundo, in arte La Municipal. Il duo formato da Carmine e Isabella tornerà a esibirsi live e per il pubblico non mancherà dunque l’occasione di conoscere la loro storia, oltre che musica.

Carmine è sulle scene musicali da diversi anni, i due fratelli sono originari di Galatina in provincia di Lecce. Dopo aver militato nel gruppo ska punk dei Crusca, Tundo fonda i Romeus che incidono per la prestigiosa Sugar di Caterina Caselli, affiancati alla produzione dal chitarrista Corrado Rustici. Il disco potentemente rock vince però la 22esima edizione di Musicultura. Nel 2013 dà vita a un’altra avventura musicale il gruppo di noie-rock NU-SHU. Allo stesso tempo con la sorella Isabella prendono vita i La Municipal, con una sterzata netta verso il pop d’autore. Carmine e Isabella arrivano in finale al Premio Fred Buscaglione 2016, aggiudicandosi il Premio MEI.

Il 27 maggio 2016 esce il loro primo LP “Le nostre Guerre Perdute” a cui due anni dopo segue l’ep B side. In molti hanno accostato i La Municipal a i Baustelle, con il loro pop crepuscolare che strizza l’occhio proprio alla band toscana, in cui uno stile di scrittura piuttosto raffinato e ricercato incontra tematiche attuali affrontate con ironia. Riguardo alla formazione del gruppo La Municipal, Carmine ha rivelato: “Siamo nati più per esigenza; è il mio lato più cantautoriale e romantico, dove quello che dico prende il sopravvento sull’aspetto musicale”. I due partecipano anche alle audizioni per le Nuove Proposte di Sanremo nel 2020, ma riscuotendo poca fortuna.

La Municipal e il cambiamento della musica: “L’età influisce molto”

Nel corso di una intervista concessa a Fanpage, La Municipal, Carmine e Isabella Tundo hanno raccontato le differenze nel fare musica in epoca moderna rispetto al passato.

“L’età influisce un sacco, a partire dall’entusiasmo che tu hai nel fare le cose: quando sei più giovane e spensierato hai sempre quella forza in più perché guardi il mondo con degli occhi affamati, poi quando superi il decimo album – coi diversi progetti – vedi il mondo con occhi differenti, quindi cambia la tua prospettiva” hanno raccontato i La Muncipal che rivedremo sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024.

