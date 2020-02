La musica è finita di Ornella Vanoni a Sanremo 2020/ La tragica edizione del ’67 con la morte di Luigi Tenco

“La musica è finita”: la storia della canzone

La Musica è Finita è il brano che riproporranno a Sanremo Irene Grandi e Bobo Rondelli. È stata una grandissima interprete della canzone italiana a portarla sul palco dell’Ariston per la prima volta, Ornella Vanoni, in quello che verrà per sempre ricordato come il Festival di Sanremo più triste della storia. Era il 1967, l’anno in cui Luigi Tenco si tolse la vita dopo aver appreso l’eliminazione dal Festival. Inevitabilmente quell’edizione si svolse in un clima particolare, dove ogni artista quando saliva sul palco portava negli occhi la commozione del ricordo di quel grande cantautore un po’ tenebroso che aveva salutato la vita sulle note di Ciao Amore Ciao. Fu proprio in quell’edizione che Ornella Vanoni, in abbinamento con Mario Guarnera, presentò al mondo La Musica è Finita, il brano scritto per lei da Franco Califano e Nicola Salerno, con un’esibizione impeccabile che le fece ottenere il quarto posto.

Ricordato ancora oggi come uno dei più grandi classici della canzone italiana, e considerato uno dei maggiori successi della cantante milanese, il brano La Musica è Finita fu pubblicato come 45 giri quello stesso anno dall’etichetta discografica Ariston insieme ad Un Uomo. In seguito entrò a far parte dei brani che compongono l’album Ornella Vanoni (1967). Successivamente riproposto come cover da grandi artisti, come Renato Zero, Tony Dallara, Orietta Berti e Mina, La Musica è Finita sarà inciso in una nuova versione dalla stessa Ornella Vanoni, in coppia con Gianni Morandi, nel 2008 ed entrerà a far parte dei brani contenuti nell’album Più di me.

Video, “La musica è finita” di Ornella Vanoni





