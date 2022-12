La musica nel cuore August Rush/ Su Italia 1 il film con Freddie Highmare

La musica nel cuore August Rush, film di Italia 1 diretto da Kirsten Sheridan

La musica nel cuore August Rush va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle 23.25 su Italia 1. La pellicola è distribuita da Medusa Film e prodotta da Southpaw Entertainment, CJ Entertainment. La regia è di Kirsten Sheridan, candidata nel 2004 al Premio Oscar come migliore sceneggiatura originale per In America: Il sogno che non c’era. Come regista tra i suoi film più recenti ricordiamo: La musica nel cuore e Modelli, come sceneggiatrice La musica nel cuore e In America: Il sogno che non c’era e come attrice Il mio piede sinistro.

Nel cast abbiamo Freddie Highmare, noto in Italia per aver interpretato il dottore autistico Shaun Murphy, nella serie televisiva creata da David Share dal titolo The good doctor. L’interprete femminile è Keri Russel, tra i suoi ultimi film ricordiamo Cocainorso che uscirà nelle sale nel 2023, Antlers: Spirito insaziabile e Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Altri attori che compongono il cast sono: Jonathan Rhys Meyers, Jamia Simone Nash, William Sadler e Terrence Howard.

La musica nel cuore August Rush, la trama del film

Le vicende che riguardano La musica nel cuore August Rush vedono come protagonisti due musicisti ma di generi diversi. È il 1995, la violoncellista Lyla Novacek è una studentessa della Juilliard School, mentre Louis Connelly suona la chitarra e fa parte di una band rock irlandese. Una notte casualmente si incontrano e scoppia la scintilla, i due giovani si ritrovano nei pressi di Washington Square a trascorrere una notte di passione in un appartamento di un palazzo di New York.

La loro relazione finisce con il sorgere del sole, difatti da quel giorno non hanno modo di risentirsi, soprattutto a causa del comportamento dispotico del padre della ragazza. Lyla rimane incinta ma il padre le fa credere che il bambino è nato morto, invece finisce in un orfanotrofio. Il ragazzino di nome Evan è un appassionato di musica e per questo viene spesso deriso dai ragazzi più grandi e bullizzato. Convinto che prima o poi riuscirà a ritrovare i suoi genitori, scappa e si trasferisce a New York City, sperando che la musica lo guidi verso la sua famiglia.

Una volta giunto nella Grande Mela, mette in mostra le sue doti esibendosi per le strade della città in compagnia di un uomo che lo prende in custodia e lo chiama August Rush. Le circostanze fanno in modo che il ragazzino incontra i suoi genitori ma non sa chi siano, alla fine sarà la musica a farli riconoscere.











