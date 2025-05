Sembrano intensificarsi gli sforzi da parte della NATO per raggiungere gli importanti obiettivi sulla difesa del blocco Atlantico in vista di una presunta – e paventata da molti – guerra contro la Russia, che potrebbe scoppiare nel corso dei prossimi mesi e anni, peraltro seguendo le richieste ai paesi dell’Alleanza da parte del presidente statunitense Donald Trump di aumentare gli investimenti per la difesa, per evitare di perdere l’ombrello USA in caso di conflitto aperto sul suolo europeo: le ultime novità sugli obiettivi della NATO – di per sé coperti da una rigidissima classificazione – arrivano da Reuters, che avrebbe avuto modo di parlarne con alcuni anonimi funzionari a conoscenza delle discussioni.

Prima di arrivare alle novità, è interessante notare che attualmente la NATO ha fissato come grande obiettivo generale per i paesi membri una spesa per la difesa pari ad almeno il 2% del PIL nazionale: un punto ampiamente criticato e che solo una minima parte dei paesi è riuscita a raggiungere fino a questo momento; mentre l’ipotesi è che, durante il prossimo vertice dell’Alleanza – che si terrà a giugno all’Aia – il segretario generale Mark Rutte porrà l’asticella ancora più in alto, arrivando al 5% del PIL, di cui almeno il 3,5 per la difesa propriamente intesa e il restante 1,5 per la sicurezza nazionale.

I nuovi obiettivi della NATO sull’esercito comune: il numero di brigate salirà a 130, per circa 650 mila soldati.

Tornando alle novità anticipate da Reuters, nel frattempo che si lavora per definire i nuovi obiettivi di spesa da parte dei paesi NATO, l’Alleanza sembra essere anche impegnata a rinfoltire le file dell’esercito comune, per creare un vero e proprio muro umano che sia in grado di spaventare l’esercito russo: attualmente l’Alleanza dovrebbe contare qualcosa come un’ottantina di differenti brigate nazionali, pari a circa 400 mila soldati effettivi pronti all’azione.

In particolare, secondo le fonti di Reuters, la NATO starebbe chiedendo soldati in prima linea soprattutto dalla Germania e dalla Polonia, con la prima che avrebbe già accettato nel 2021 di mettere a disposizione altre 10 brigate, delle quali 8 sarebbero già state fornite e la nona sarebbe in costruzione; mentre, secondo le fonti, a Berlino la NATO avrebbe intenzione di chiedere altre 7 brigate (ovvero circa 40 mila soldati), portando poi il totale a circa 130, per un numero di effettivi di circa 650 mila soldati pronti alla guerra.