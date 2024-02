“LA NOIA” TESTO COMPLETO CANZONE ANGELINA MANGO SANREMO 2024/ Un invito a “mangiare” la vita

La noia, la canzone portata da Angelino Mango al Festival di Sanremo 2024, è un inno a essere attivi, a sfruttare la vita, mettendosi in gioco. Una vita fatta di dolori, che però aiutano a rendere le gioie più palpabili. Tutto fa esperienza, bisogna prendere bene e male, con la leggerezza che non è mancanza di consapevolezza o superficialità, ma anzi accettazione della vita. Angelina Mango non demonizza la noia, che è comunque tempo prezioso, una pausa tra le cose da fare, il momento prima o quello dopo. Del resto, l’inattività, così come la sofferenza, insegna ad apprezzare di più la vita, per capirla meglio. “Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce”, ha raccontato la stessa Angelina Mango a Leggo. (agg. di Silvana Palazzo)

LA NOIA”, TESTO COMPLETO CANZONE ANGELINA MANGO A SANREMO 2024

Il testo “La noia” é la canzone che Angelina Mango canta al Festival di Sanremo 2024 e che sta avendo un grandissimo successo in termini di voti testimoniato dagli ottimi piazzamenti della cantante nelle classifiche provvisorie. E’ la candidata numero uno, insieme a Geolier, come vincitore di Sanremo 2024.

“La noia” non è un testo banale, è una cumbia colombiana che invita a rivisitare il sentiment della noia come occasione positiva per la riscoperta di se stessi, un momento quasi “magico” in cui intrattenersi e stare bene con se stessi. Non solo nella classifica di Sanremo 2024 ma il testo “La noia” di Angelina Mango é tra le canzoni di successo nella Top10 di Earone Airplay 2024, la classifica dei brani con il più alto volume di play, di passaggi nelle radio.

TESTO COMPLETO “LA NOIA”: LE PAROLE DI ANGELINA MANGO

Leggiamo ora le parole e il testo completo della canzone di Angelina Mango per Sanremo 2024, “la noia“: il desiderio di vitalità si contrappone ai momenti di noia e stasi della vita

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total

