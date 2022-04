La nostra grande famiglia/ Su Rai 3 il film con Caterina Murino

La nostra grande famiglia va in onda oggi, sabato 16 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 15.00. Il film è diretto da Gabriel Julien-Laferrière. Il cast è composto da attori come Caterina Murino, Thierry Neuvic, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, Julie Gayet e altri nomi di spicco del cinema francese. Caterina Murino è un’attrice e modella italiana. Nel 2011 prende parte alla serie tv inglese Le inchieste dell’ispettore Zen e successivamente gira i teatri d’Italia con Dona Flor e i suoi due mariti e con Eyes Wide Shut. Thierry Neuvic è un attore francese, attivo sia nel cinema americano sia francese. Per esempio ha recitato in Hereafter di Clint Eastwood. Claudia Tagbo è un’attrice e comica teatrale, televisiva e cinematografica francese. Si ricordano le sue interpretazioni in L’Opérette imaginaire, Ligne 9, Lucrèce Borgia, Marisol e Ask us Pardon. Dal 2006 ha intrapreso la sua carriera come comica nel Jamel Comedy Club.

La nostra grande famiglia, un ritratto della società moderna

La commedia La nostra grande famiglia delinea un ritratto della società moderna in cui si trovano tanti giovani. Tra divorzi, custodie congiunte e famiglie allargate i ragazzi sono spesso sballottati da una casa all’altra. Questo è il caso del tredicenne Bastien, che fa parte di una famiglia mista, costituita da sei tra fratelli e sorelle, otto genitori e svariate abitazioni in cui tutti devono spostarsi in base alle necessità. Gli orari di Batien sono i più difficili e un giorno, esaurito, decide, insieme agli altri fratelli, stufi della situazione, di scombinare tutte le regole: si trasferiscono in un grande appartamento e sono i genitori a doverli visitare. Cosa succederà?

