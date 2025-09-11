Andrà in scena Giovedi 11 Settembre 2025 il documentario sulla vita e la carriera del noto e storico regista italiano Bernardo Bertolucci.
Giovedi 11 Settembre andrà in scena su Rai 3 il documentario ‘La Nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione’, un documentario diretto da Marco Spagnoli che racconta e spiega a più riprese la vita di un’icona del mondo del cinema come è stato appunto Bernardo Bertolucci. Parliamo di un personaggio importante.
Bernardo Bertolucci è stato un grandissimo sceneggiatore, regista e produttore del mondo del cinema e ha riscritto alcuni canoni legati alle dinamiche di questo mondo. Nato a Parma il 16 Marzo 1941 Bertolucci ci ha lasciato il 26 Novembre 2018 e la Rai trasmette in prima serata un documentario dove racconta anche vicende legate al suo mondo.
Nel corso del Novecento Bertolucci ha diretto alcuni dei film che hanno scritto la storia del cinema italiano, basti pensare a Il Conformista, L’Ultimo Tango a Parigi e L’Ultimo Imperatore e parliamo di un’artista che ha vinto numerosi premi e l’unico regista italiano capace di vincere un Oscar alla regia.
Il documentario su Bernardo Bertolucci: tanto attesa per l’evento
Andrà in scena quindi su Rai3 il documentario che racconterà le vicissitudini della vita di Bernardo Bertolucci e questo film-documentario narra le vicende – talvolta mediante del materiale inedito – accaduto nella vita del regista. Una famiglia di persone riunite attorno al noto premio Oscar e in grado di influenzare un intero mondo.
Un mix tra ciò che ha fatto durante la sua carriera e alcuni eventi invece che hanno caratterizzato la sua vita. Mezzo secolo di grandi successi artistici e una personalità impressionante che ha vinto il Leone d’Oro e tanti altri numerosi premi; nel corso del documentario sono in tanti a parlare di ciò che ha dato Bernardo Bertolucci al mondo del cinema.
Nel corso del documentario parlano registi come Dario Argentino e Marco Bellacchio ma anche personalità come Liliana Cavani, Adriana Asti e Stefania Sandrelli, tutte persone che hanno caratterizzato la carriera di Bertolucci. Specialmente la Sandrelli, grandissima attrice che ha lavorato molto con l’artista. La Nostra magnifica Ossessione narra quindi la carriera e in parte la vita di uno dei registi più importanti a livello cinematografico.