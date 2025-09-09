La notte dei serpenti 2025: standing ovation per Andrea Delogu, lo show di Pescara emoziona e conquista Las Vegas, Africa e Australia.

Martedì 9 settembre su Rai 2 riviviamo una favola con La notte dei serpenti 2025, evento musicale che unisce la tradizione alla modernità, creando un evento indimenticabile allo Stadio di Pescara. Andrea Delogu condurrà il programma dopo il successo dell’anno scorso, portando il pubblico ad emozionarsi tra musica popolare e brani contemporanei. La notte dei serpenti 2025 non è una manifestazione canora semplice, ma è qualcosa in più: guardare al futuro senza dimenticare il passato.

Ma perchè si chiama La notte dei serpenti? In realtà il titolo dell’evento ci riporta all’antico rito della Festa dei Serpari di Cocullo, una tradizione storica che abbraccia il territorio da secoli legatissimo alla musica. In tutto ciò, il maestro Enrico Melozzi ci accompagnerà in performance indimenticabili, fatte di sonorità mai sentite prima e con un tocco che attinge dalla musica del passato. Chiaramente, non mancheranno ospiti d’eccezione: ecco chi salirà sul palco de La notte dei serpenti 2025.

La notte dei serpenti 2025, 9 settembre 2025 su Rai 2: gli ospiti

Non potevano mancare ospiti importanti a La notte dei serpenti 2025, spiritosi e dediti alla musica come Riccardo Cocciante, cantautore storico italiano, Paola Turci, che ci farà emozionare con la sua voce calda e struggente, Filippo Graziani, che riprodurrà alcuni brani di suo padre Ivan ed Elettra Lamborghini, che rappresenta la nostra modernità con una musica che va ad evolvere sempre più. Per questo evento straordinario non poteva mancare una conduzione fresca e simpatica, quella di Andrea Delogu che come sempre si distingue per la sua leggerezza.

La conduttrice, che ha seguito il Tim Summer Hits insieme a Carlo Conti proseguirà questa avventura meravigliosa nel mondo della musica, che udite udite, non sarà visibile solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quello che vedremo stasera sarà un concerto registrato allo Stadio del Mare di Pescara il 20 luglio 2025 dove hanno partecipato ben 30mila persone. Come abbiamo accennato, La notte dei serpenti 2025 sarà visibile in mondovisione: Las Vegas lo riceverà alle 17.00, L’Africa e l’Europa alle ore 21.45, mentre la Cina dalle 17 e l’Australia alle 19 del 10 settembre. Ultima sorpresa ma non per importanza, la comicità di Gabriele Cirilli, la simpatia di Topo Gigio, La banda dell’Esercito e le Farfalle Olimpiche.