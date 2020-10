La notte dell’agguato/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck (oggi, 27 ottobre)

La notte dell’agguato va in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 16.40. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 1968 ed ispirato al romanzo Salvaje, di Theodore Victor Olsen. La sceneggiatura è stata scritta da Wendell Mayes e Alvin Sargent, con la produzione di Robert Mulligan e Alan J. Pakula, la fotografia di Charles Lang, le musiche di Fred Karlin e i costumi di Dorothy Jeakins. Alla regia c’era Robert Mulligan, che si è fatto apprezzare per i film Prigioniero della paura, Il buio oltre la siepe (per il quale fu candidato all’Oscar) e Quell’estate del ’42. Protagonista è il performer statunitense Gregory Peck, che ha vinto due Premi Oscar: nel 1963 come miglior attore protagonista per Il buio oltre la siepe e 1968 per il Premio umanitario Jean Hersholt. Le altre quattro candidature sono state attribuite per i titoli Le chiavi del paradiso, Il cucciolo, Barriera invisibile e Cielo di fuoco. Al suo fianco, la collega Eva Marie Saint, a sua volta vincitrice di un Oscar nel 1955 per Fronte del porto. Il cast è completato da Robert Forster, Noland Clay, Russell Thorson, Frank Silvera e Lonny Chapman.

La notte dell’agguato, la trama del film

La notte dell’agguato si apre con un manipolo di soldati che circonda una tribù di Apaches, formata per la maggior parte da donne e bambini. Tra questi, è presente la donna bianca Sarah Carver, che ha intenzione di andarsene via dal luogo. Insieme al piccolo figlio, viene accompagnata dallo scout Sam Varner ad Hennessy. Nella notte, il bambino scappa via e viene ritrovato da Sarah e Sam, ma tutti e tre si riparano in un antro a causa di una tempesta. Tornati ad Hennessy, si rendono conto che tutti gli addetti della stazione sono stati ammazzati. Si presume che sia stato il padre del bambino, l’indiano spietato Katawa, ad uccidere tutti. Decidono così di ripartire subito e Sam invita Sarah nel suo ranch del Nuovo Messico, dove la donna lo accudirà. Dopo qualche tempo, Katawa sta per giungere al Nuovo Messico per riprendersi suo figlio e uccidere sua moglie. L’indiano continua a fare terra bruciata intorno a sé, prima di portarsi via Sarah. Poco dopo, la donna viene ritrovata ferita ma viva. Dopo aver ucciso le altre persone del range, Katawa è protagonista di un violento duello con Sam e viene ucciso.



