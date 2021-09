La notte dell’agguato/ Su Rete 4 il film western con Gregory Peck

La notte dell’agguato vain onda su Rete 4 oggi, 28 settembre 2021, a partire dalle ore 16.20. Si tratta di un lungometraggio che può essere incluso tra i film di genere western. Gli attori, che interpretano un ruolo da protagonista in quest’opera cinematografica, sono Gregory Peck, Eva Marie Saint, Noland Clay e Robert Forster. La notte dell’agguato è una pellicola prodotta nell’anno 1968. Il regista della Notte dell’agguato è Robert Mulligan, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per Il buio oltre la siepe e un’altra ai Golden Globe per Quell’estate del ’42.

Le musiche di questo western sono state composte da Fred Karlin, mentre i costumi sono stati realizzati da Dorothy Jeakins, la quale nella sua carriera si è aggiudicata ben tre Oscar. Uno dei protagonisti di questo film è appunto Gregory Peck, il quale ha vinto l’Oscar per la sua magistrale interpretazione attoriale nel Buio oltre la siepe dell’anno 1963.

La notte dell’agguato, la trama del film

Secondo la trama del film La notte dell’agguato, un gruppo di militari raggiunge e circonda degli Apaches. Tra di essi ci sono molte donne e bambini, tra cui compaiono la bellissima Sarah Carver con il suo splendido bambino. La giovane e il piccolo devono raggiungere la stazione per diligenze di Hennessy, allora il maturo scout Sam Varner si appresta ad accompagnare i due. L’uomo sta per abbandonare il suo incarico di esploratore all’interno dell’esercito, per potersi ritirare nella sua meravigliosa fattoria nel Nuovo Messico. Non appena i tre giungono alla stazione, il figlio di Sarah fugge, ma viene ben presto ritrovato dalla madre e da Sam. Il gruppo trova riparo in un antro a causa dell’arrivo del maltempo.

Il giorno i tre dopo tornano alla stazione di Hennessy e scoprono che tutti i lavoratori del posto sono stati uccisi dal padre del bambino di Sarah, che è un indiano di nome Katawa. Dopo questa carneficina, Sam invita la Carver e il figlio a rifugiarsi nella sua fattoria del Nuovo Messico, che è gestita da un anziano di nome Ned. Sarah accetta quindi la proposta dello scout. Successivamente, Sam viene a sapere che Katawa è in arrivo nel Nuovo Messico, in quanto vuole assolutamente riprendersi il suo bambino. Dopo poco tempo, Katawa riesce a raggiungere la fattoria di Varner. Ci sarà uno scontro tra l’indiano e l’esploratore nel quale il primo avrà la peggio. Sam potrà allora, finalmente, condurre un’esistenza in tranquillità, in compagnia di Sarah e del suo figlioletto.



