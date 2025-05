La notte nel cuore, nuova soap turca di Canale5: anticipazioni, trama e quando in onda

Fedele al motto squadra che vince non si cambia, Canale5 ha deciso di continuare a puntare sulle dizi turche anche nel palinsesto estivo. L’estate è alle porte, infatti, e tra i nuovi programmi e le nuove serie tv che terranno compagnia agli spettatori c’è anche la nuova dizi turca La notte nel cuore. Mediaset lo ha annunciato con un video, visibile a fine articolo, con cui ha annunciato anche trama, anticipazioni, cast ed in che periodo andrà in onda. Innanzitutto, per quando riguarda le anticipazioni La notte del cuore, la trama ruota attorno alla vendetta di due gemelli Nuh e Melek.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni La notte nel cuore svelano che al centro della trama ci saranno Nuh e Melek, due gemelli che sono stati abbandonati in fasce da Sumru. Passati gli anni e una volta cresciuti i due gemelli scopriranno chi è la loro madre biologica, Sumru, che nel frattempo si è costruita una nuova vita, sposandosi con uno degli uomini d’affari più ricchi della Cappadocia, Samet. I gemelli Melek e Nuh dunque partiranno alla ricerca della madre per reclamare i loro diritti contro la donna che li ha abbandonati ad un crudele destino. Nuh e Melek cercheranno di raggiungere il loro obbiettivo tra segreti, vendette, intrighi e tradimenti con risvolti sempre più avvincenti.

Anticipazioni La notte nel cuore, nuova serie tv di Canale5: nel cast attori di Terra Amara ed Endless Love

Tradimento, Endless Love, Terra Amara, sono solo alcune delle serie tv nate in Turchia che hanno raccolto e stanno continuando a raccogliere in Italia un ottimo successo. E la nuova dizi turca di Canale5 ha molto in comune con le precedenti. È prodotta da TIMS & B Production nel 2024, casa di produzione anche di Tradimento e nel cast de La notte del cuore ci sono attori noti al pubblico dello soap turche. Ad interpretare Samet il marito di Sumru, per esempio è l’attore Burak Sergen, celebre per aver interpretato Galip Kozcuoglu in Endless Love. Nuh, uno dei due gemelli, è interpretato da Aras Aydin, che in passato ha fatto parte del cast di Cherry Season e che attualmente presta il suo volto anche per Behram Dicleli in Tradimento. E poi ancora il volto di Hikmet, sorella di Samet, è Esra Dermancioglu, nota per il ruolo della spietata Behice Hekimoglu in Terra Amara. Non è ancora chiaro con esattezza, invece, quando andrà in onda La notte nel cuore ma ciò verrà definito con esattezza nei prossimi giorni (qui il video del promo Mediaset)