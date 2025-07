Anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata in onda il 15 luglio 2025: cambia il destino di Cihan e Sevilay?

Proprio mentre i telespettatori sono attualmente incollati allo schermo per godersi un trittico di episodi tutti da vivere, è già partita la caccia alle anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 15 luglio 2025. Un’attesa prolungata – per via di un cambio di programmazione provvisorio – ma che merita di essere vissuta per arrivare ad un exploit di avvenimenti che potrebbero rivoluzionare non solo le sorti dei protagonisti ma l’intero prosieguo della trama.

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 15 luglio 2025 partono dall’affare più teso: il matrimonio combinato tra Cihan e Sevilay; quest’ultima vorrebbe concretizzare il suo amore per Nuh, così come il ragazzo che di certo non vede di buon occhio la possibilità di convolare a nozze senza sentimenti. Sarà proprio quest’ultimo a trovare la migliore idea per far sì che ognuno abbia ciò che desidera: le nozze ci saranno e, poco dopo, arriverà il divorzio.

Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 15 luglio 2025: Mele e Cihan più liberi…

Il piano ordito da Cihan nel merito del matrimonio combinato con Sevilay dà i suoi frutti ma proprio quando tutto sembra andare nel verso giusto arriva un clamoroso colpo di scena: Nuh viene accusato di omicidio. Sarà ancora Malek ad intervenire al fine di provare l’innocenza del ragazzo e ovviamente con il supporto anche di Cihan che si metterà in contatto con uno dei migliori avvocati di zona al fine di ristabilire la verità.

Intanto – stando alle anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 15 luglio 2025 – Melek e Cihan approfitteranno della situazione per rendere ancora più solido il loro legame. Dopo gli ultimi eventi, per entrambi sarà chiaro il peso dei loro sentimenti ma i turbamenti derivanti dal matrimonio in fase d’organizzazione con Sevilay rendono l’atmosfera leggermente più amara.

