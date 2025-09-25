Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata in onda il 28 settembre 2025: una decisione di Melek può cambiare tutto…

Un turbinio di colpi di scena scandisce le anticipazioni La Notte nel Cuore in vista della prossima puntata del 28 settembre 2025. Dopo il triplice appuntamento di questa sera, le dinamiche più accattivanti riguarderanno i contrasti di famiglia e soprattutto l’effetto domino determinato dal tentato omicidio ai danni di Melek e Sevilay. Tutto sembra essere il preludio ad un colpo di scena fragoroso e, nel frattempo, Cihan dovrà accettare suo malgrado una scelta imprevista.

Anticipazioni La ricetta della felicità, puntata 2 ottobre 2025/ Susanna ha dei sospetti su Giacomo

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 28 settembre 2025 partono dall’arrivo di Bunyamin e i suoi uomini presso l’abitazione di Esat. L’ordine è arrivato direttamente da Cihan ma il ragazzo si dimostrerà tutt’altro che pronto a collaborare. Parte una colluttazione, colpi di arma da fuoco vaganti che involontariamente colpiscono sia un uomo della scorsa che lo stesso Esat al braccio. Nel frattempo Cihan medita a proposito delle sorti del fratellastro; tutto sembra ormai convergere verso la decisione di cacciarlo.

La Ricetta della Felicità è una storia vera?/ La sceneggiatrice Anna Mittone rivela: “Ecco a cosa è ispirata”

Cihan lascia la villa al posto di Esat! Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 28 settembre 2025

Esat arriva a palazzo; appresa la decisione di suo fratello – Cihan – la discussione raggiunge il picco. Una vera e propria colluttazione dopo quanto accaduto in precedenza con gli uomini di Bunyamin. Perentorio l’intervento di Samet che riesce almeno per un attimo a ristabilire l’ordine. Alla fine, colpo di scena: è Cihan a prendere le sue cose per andare via!

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 28 settembre 2025 proseguono con l’incontro tra Tahsin e Sumru con il primo che cerca di rassicurarla a proposito delle paure che incombono. Troppi segreti celati e il rischio severo che le cose prendano una piega imprevista… Nel frattempo, crescono le preoccupazioni di Nuh; parlando con Sevilay, confessa di avere il timore che qualcuno possa fare del male a sua sorella Melek. Sarà proprio quest’ultima, all’insaputa di tutti, a recarsi presso l’aeroporto nel tentativo di fermare Cihan che ha ormai deciso di andare via dopo lo scontro con Esat. Riuscirà a fargli cambiare idea?

Location La Ricetta della Felicità, dove è stata girata la serie tv/ La cornice della Riviera Romagnola