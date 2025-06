Le emozioni di una nuova puntata sono attualmente in corso ma la mente degli appassionati è già in viaggio verso le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 22 giugno 2025, come sempre su Canale 5. Diverse questioni in sospeso meritano una particolare attenzione e, fra tutti, sarà Nuh a prendersi la scena. L’accusa di omicidio desta lo sconcerto di tutti, nessuno può credere che realmente sia stato lui l’artetefice di quel delitto; le persone a lui vicine le proveranno tutte pur di dimostrare la sua innocenza.

Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la quinta puntata – in onda il prossimo 22 giugno 2025 – partono da una proposta atipica di Cihan per il suo fratellastro, Esat. A dispetto dei malumori e turbamenti del loro rapporto, gli chiederà di prendere le redini di un’azienda che si occupa della vendita di automobili. Tutto sembrerà strano al secondo e, di fatti, l’oscuro piano sarà unicamente quello di mettere in difficoltà il fratellastro.

Chi ha incastrato Nuh? Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 22 giugno 2025

Nel frattempo, non è un momento facile per Nuh; il secondo episodio che vedremo la prossima settimana racconterà infatti del suo arresto per il peggiore dei capi di imputazione: omicidio. Lui ovviamente si dichiarerà innocente mentre Malek sarà letteralmente colta di sorpresa; non batterà ciglio però quando si tratterà di prendere le redini della situazione e aiutarlo al fine di dimostrare di non aver alcun coinvolgimento nel merito dell’efferato delitto.

Le anticipazioni La Notte nel Cuore proseguono con la permanenza in carcere di Nuh in attesa che Malek metta in piedi un piano ben congeniato per scagionarlo da quella terribile accusa. Interviene anche Cihan che, toccato dalla vicenda, cercherà anche lui di dare il proprio apporto al fine di dimostrare l’innocenza dell’amico. Ovviamente la strada da seguire è tutt’altro che in discesa; tutto sembra convergere verso la sua colpevolezza e l’ipotesi che sia stato volutamente incastrato in maniera oculata sembra essere la più plausibile, ma da chi?

