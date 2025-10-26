Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata del 28 ottobre 2025: altra brutta notizia per Cihan e Melek…

La tensione è ormai una costante di ogni appuntamento con le anticipazioni La Notte nel Cuore; per la prossima puntata – 28 ottobre 2025 – si parte dagli scossoni degli ultimi episodi per arrivare una sorta di catarsi ancor più delicata nel corso della trama che presto i telespettatori potranno conoscere in ogni dettaglio. Quando finalmente tra Cihan e Melek il sereno sembrava alle porte, un nuovo fulmine a ciel sereno rischia di scalfire ulteriormente le convinzioni e i sogni reciproci.

La proposta di matrimonio è arrivata; Melek sogna di arrivare al grande passo con Cihan e ora tutto sembra pronto e deciso. La felicità del momento viene però presto guastata da un nuovo colpo di scena; tutto capitola verso il basso a causa della reazione di Nuh. Il fratello della ragazza non ha la minima intenzione di dare il suo benestare, al punto da minacciare il suicidio. A questo punto, l’unica soluzione sembrerà quella di restare a casa di Tahsin e dunque al fianco di suo fratello.

Hikmet, un gesto senza scrupoli… Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 28 ottobre 2025

Ma gli scenari clamorosi devono ancora arrivare; le anticipazioni La Notte nel Cuore – per la prossima puntata del 28 ottobre 2025 – mettono al centro Sumru, vittima di un terribile incidente stradale. La donna, a sua insaputa, era seguita da Hikmet che compie a questo punto una scelta brutale e scellerata; piuttosto che offrire il suo soccorso decide piuttosto di lasciarla agonizzante nel veicolo, quasi auspicando che il destino faccia il suo corso.

Al contrario degli auspici malvagi di Hikmet, qualcuno soccorre Sumru che sembrava quasi in fin di vita. Due passanti si rendono conto della situazione e allertano immediatamente i sanitari. La situazione, dopo questo ennesimo momento di tensione, scivolerà rovinosamente in un meccanismo di accuse condite dalla voglia di vendetta che ormai abbraccia sempre più figure in questa lotta serrata tra famiglie e affari.

